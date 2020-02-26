Зеленский уволил председателей пяти райгосадминистраций, назначил - десяти

Соответствующие распоряжения от 25 февраля опубликованы на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей 10 районных государственных администраций, уволил руководителей пяти РГА.

Соответствующие распоряжения от 25 февраля опубликованы на сайте главы государства.

Так, председателем Куликовской РГА Черниговской области назначен Петр Ерко, председателем Коропской РГА Черниговской области - Василий Жук, председателем Хмельницкой РГА Хмельницкой области - Артем Багинский, председателем Змиевской РГА Харьковской области – Павел Голодников, председателем Пирятинской РГА Полтавской области - Анатолий Зайцев, председателем Гребенковской РГА Полтавской области - Александр Князев, председателем Устиновской РГА Кировоградской области - Максим Собко, председателем Бобринецкой РГА Кировоградской области - Андрей Жила, председателем Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области - Сергей Дьяченко, председателем Веселовской РГА Запорожской области - Виталий Гура.

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Также Зеленский распорядился уволить Алексея Ракоида с должности председателя Куликовской РГА Черниговской области, Виталия Кошеленко - с должности председателя Змиевской РГА Харьковской области, Олега Кучу - с должности председателя Пирятинской РГА Полтавской области, Виталия Роспопова - с должности председателя Гребенковской РГА Полтавской области, Олега Тертычного – с должности председателя Бобринецкой РГА Кировоградской области. Все уволены в связи с истечением срока полномочий президента Украины.