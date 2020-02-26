цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил председателей пяти райгосадминистраций, назначил - десяти

04:35, 26 февраля 2020
Политика
65 0
Зеленський провел кадровые изменения в ряде РГА / фото president.gov.ua

Соответствующие распоряжения от 25 февраля опубликованы на сайте главы государства.

Так, председателем Куликовской РГА Черниговской области назначен Петр Ерко, председателем Коропской РГА Черниговской области - Василий Жук, председателем Хмельницкой РГА Хмельницкой области - Артем Багинский, председателем Змиевской РГА Харьковской области – Павел Голодников, председателем Пирятинской РГА Полтавской области - Анатолий Зайцев, председателем Гребенковской РГА Полтавской области - Александр Князев, председателем Устиновской РГА Кировоградской области - Максим Собко, председателем Бобринецкой РГА Кировоградской области - Андрей Жила, председателем Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области - Сергей Дьяченко, председателем Веселовской РГА Запорожской области - Виталий Гура.

Читайте такжеЗеленский назначил Соловьева заместителем секретаря СНБО

Также Зеленский распорядился уволить Алексея Ракоида с должности председателя Куликовской РГА Черниговской области, Виталия Кошеленко - с должности председателя Змиевской РГА Харьковской области, Олега Кучу - с должности председателя Пирятинской РГА Полтавской области, Виталия Роспопова - с должности председателя Гребенковской РГА Полтавской области, Олега Тертычного – с должности председателя Бобринецкой РГА Кировоградской области. Все уволены в связи с истечением срока полномочий президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter