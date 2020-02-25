Зеленский назначил Соловьева заместителем секретаря СНБО
21:08, 25 февраля 2020Политика
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Раньше Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Володимир Зеленський / фото REUTERS
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Читайте такжеСовет нацбезопасности и обороны просит Кабмин возобновить деятельность санэпидслужбыСоответствующий указ №57/2020 от 25 февраля размещен на сайте главы государства.
«Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе.
До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Ранее УНИАН сообщал, что в СНБО «не ожидали такой информационной атаки» на Украину из-за коронавируса.
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