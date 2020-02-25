цей матеріал доступний українською

Зеленский назначил Соловьева заместителем секретаря СНБО

21:08, 25 февраля 2020
Политика
177 0
Володимир Зеленський / фото REUTERS

Читайте такжеСовет нацбезопасности и обороны просит Кабмин возобновить деятельность санэпидслужбыСоответствующий указ №57/2020 от 25 февраля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе.

До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Ранее УНИАН сообщал, что в СНБО «не ожидали такой информационной атаки» на Украину из-за коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter