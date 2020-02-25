Зеленский назначил Соловьева заместителем секретаря СНБО

Раньше Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Читайте такжеСовет нацбезопасности и обороны просит Кабмин возобновить деятельность санэпидслужбыСоответствующий указ №57/2020 от 25 февраля размещен на сайте главы государства. «Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе. До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения. Ранее УНИАН сообщал, что в СНБО «не ожидали такой информационной атаки» на Украину из-за коронавируса.

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