Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не понимает, почему этот законопроект перенесли с их комитета в налоговый.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий видит «большое лоббистское сопротивление» антитабачному закону.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс».

«Готовится антитабачный закон. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, имеем очень большое лоббистское сопротивление этому закону», - отметил Радуцкий.

Он добавил, что не понимает, почему этот законопроект перенесли с их комитета в налоговый комитет. «Хотя в том законе о деньгах вообще речь не идет», - сказал депутат.

По его мнению, законопроект все же вернется в их комитет. «И мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить», - подытожил Радуцкий.