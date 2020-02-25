В США призывают правительство взаимодействовать с гражданами на пути внедрения реформ
И.о. заместителя председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон призывает украинское правительство взаимодействовать с гражданским обществом на пути реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс».
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Пеннингтон выразил убеждение, что четвертая ежегодная международная конференция по вопросам реформ в Украине, которая состоится 7 июля в Литве, станет важной возможностью для международного сообщества подтвердить приверженность суверенитету, безопасности и процветанию Украины, а также поддержать евроатлантические установки Украины.
«Конференция также предоставит возможность правительству Украины продемонстрировать его преданность амбициозному порядку реформ и соответствующему прогрессу», - сказал он.
Также дипломат выразил убеждение, что подготовительные мероприятия перед проведением международной конференции в Вильнюсе могут усилить решающую роль гражданского общества, которую оно должно играть в процессе реформ.
«Поскольку настоящий прогресс с целью процветания, безопасности, демократического управления возможен лишь тогда, когда правительство и гражданское общество работают вместе, и воплощают политику, которая действительно отвечает интересам украинских граждан», - заявил Пеннингтон.
В этой связи он сказал, что это требует от лидеров гражданского общества быть открытыми и придерживаться духа партнерства с представителями правительства, чтобы «воспользоваться возможностью продвижения и внедрения ключевых реформ».
«Это также требует, чтобы правительство подтвердило обязательства защищать свободу мысли, свободу собраний и обеспечило справедливость для активистов, подвергшихся нападениям», - подчеркнул дипломат.