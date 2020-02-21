BlaBlaCar не будет работать в оккупированном Крыму из-за санкций – росСМИ

Теперь при попытке найти попутчика для поездок в Крым сайт будет выдавать: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

Французский сервис BlaBlaCar прекратил оказывать услуги на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Читайте такжеВ Литве хотят включит в список санкций ЕС еще одного друга Путина

«На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает согласно ограничительных мер Европейского союза», – написала агентству техподдержка.

Теперь при попытке найти попутчика для поездок в города Крыма или на территории аннексированного полуострова сайт компании выдавать: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

Как сообщал УНИАН, вчера исполнилось шесть лет с момента начала агрессивных действий России в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили убеждение, что международные санкции против РФ, введенные за оккупацию Крыма, удастся сохранить до деоккупации полуострова.