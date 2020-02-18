"Слуги" придумали, как прекратить блокирование Рады

Инициаторы предлагают установить 5-дневный срок для ознакомления с законопроектами.

В «Слуге народа» решили изменить Регламент, чтобы прекратить блокирование поправок оппонентами.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

Кравчук объясняет, что «регламент превращается в инструмент блокирования законодательных инициатив, который некоторые политики используют ради обслуживания собственных политических интересов».

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«Несколько недель рабочая группа работала над изменениями в Регламент. Проведена огромная коммуникационная работа с представителями всех фракций. Результатом стал законопроект #3018», – пишет она.

Законопроект предлагает: одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительной таблице как одна; при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок. После завершения рассмотрения учтенных Рада будет рассматривать отклоненные; если время завершения рассмотрения всех поправок вышел за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.

По словам Кравчук, в тексте документа говорится о 30-минутном перерыве, который фракции могут взять только один раз. Кроме того, зарегистрировать постановление об отмене решения Рады о принятии закона в целом смогут депутаты из наименьшей фракции.

Инициаторы предлагают установить 5-дневный срок для ознакомления с законопроектами. В будущем авторы проекта хотят ввести институт парламентских приставов, что ныне действует в парламентах США, Великобритании и др.