СДПУ(о) обвинила Кравчука в последовательности?

За что „объединенные” прицепились к Леониду Кравчуку?

Странный вопрос, скажет политически подкованный читатель. Ведь политбюро СДПУ(о) вчера все объяснило в специальном заявлении: эсдеки выступают против присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. А потому находятся в глубоком удивлении по поводу заявлений старейшины родной партии Леонида Кравчука в эфире телеканала „Інтер”. Подумать лишь, Леонид Макарович позволил себе „отстаивать необходимость участия Украины в НАТО”. И теперь „член партии Леонид Кравчук должен определиться, насколько его позиция по этому вопросу отвечает позиции СДПУ(о)”.

Якобы политбюро СДПУ(о) неизвестно, что первый Президент Украины давным-давно определился со своей позицией относительно НАТО. И никогда не отступал от нее, утверждая, что участие в НАТО на пользу Украине. Его позиция является последовательной – в отличие, кстати, от позиции других лидеров объединенных эсдеков.

Вот цитата из заявления политбюро СДПУ(о): „СДПУ(о) заявляет о том, что она против присоединения Украины к НАТО или любым другим военным блокам. Также СДПУ(о) против принятия ПДЧ, "что и по названию, и по содержанию является шагом к присоединению к этому блоку".

А теперь позволим себе другое цитирование: «Основными направлениями государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины является: обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, получение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора». Это ст. 8 Закона „Про основы национальной безопасности Украины”, принятого 19 июня 2003 года, во время президентства Леонида Кучмы и председательства в Администрации Президента тогдашнего лидера СДПУ(о) Виктора Медведчука. Данный закон и в настоящее время является действующим, согласно с ним формируется как внутренняя, так и внешняя политика Украинского государства.

На первый взгляд, цитируемая статья закона 2003 года является радикально несовместимой с заявлением политбюро СДПУ(о) 2008 года. Но это лишь на первый взгляд.

Ведь за Закон 19 июня 2003 года „Про основы национальной безопасности Украины”, принятый конституционным большинством – 319 народными депутатами Украины – проголосовали и 34 члена фракции СДПУ(о). Прекрасный результат, ведь всего фракция насчитывала тогда 37 депутатов. Так и вспоминается вечный предвыборный слоган всех времен и народов – „Не словом, а делом”.

Между прочим, по проценту одобрямса от своих союзников лишь немножко отстала пять лет тому назад еще одна демонстративно натофобская политическая сила – Партия регионов дала результат 41 из 46 народных депутатов (то есть почти 90%) К сожалению, сейчас архив голосований на сервере ВР недоступен, потому автор ссылается на Интернет-источники.

А вот из фракции БЮТ за данный закон проголосовали 2 депутата из 18-ти. Здесь есть определенная последовательность: лидер этой силы и в настоящее время старательно уходит от прямых ответов на вопрос относительно своего отношения к перспективам членства Украины в Альянсе. „Я – как народ”.

Следовательно, вступление Украины в Организацию Североатлантического договора, то есть НАТО, поддержали не только Леонид Кравчук, но и Григорий Суркис, Тамара Прошкуратова, Игорь Шурма, Владимир Заец – то есть все те знаковые фигуры СДПУ(о), которые так активно агитируют сегодня украинцев против НАТО.

Справедливости ради отметим, что Нестор Шуфрич в 2003 году не голосовал. Зато 21 ноября 2002 года вместе с почти всей фракцией СДПУ(о) он нажал кнопку за постановление Верховной Рады «О Рекомендациях парламентских слушаний о взаимоотношениях и сотрудничестве Украины из НАТО». В ней парламент дружно поддержал «курс Украины на евроатлантическую интеграцию, конечной целью которого является получение полноправного членства в НАТО». Сегодня Нестор Иванович борется с атлантическим нашествием в составе Партии регионов, которая также крепко забыла о своей прежней натофилии.

Интересно, перечитывают ли когда-либо эсдеки и регионалы текст принятого ими постановления: «Евроатлантическая интеграция Украины является существенным фактором укрепления ее национальной безопасности, призванным содействовать развитию демократических институтов, гражданского общества, защиты прав и свобод человека, и, таким образом, отвечает жизненно важным интересам Украинского народа. Геостратегическое и геополитическое положение Украины как составляющей части единого европейского пространства определяет ее место в европейских делах, предопределяет весомую роль Украинского государства в создании новой архитектуры общеконтинентальной безопасности, сердцевиной которой призванная стать организация Североатлантического договора. Евроатлантическая интеграция Украины имеет целью гарантировать ее независимость, территориальную целостность, общественный прогресс, предотвращать возникновение новых угроз стабильности и безопасности на европейском континенте».

Это же гимн, симфония о славе НАТО!

Ну, и придется напомнить ПР и социал-демократам объединенным, как они почти единодушно поддержали введение украинских войск в Ирак. Это прямо с НАТО не связано, но...

Следовательно, автор должен еще раз поставить тот же вопрос: за что „объединенные” прицепились к Леониду Кравчуку?

„Потому что последовательный”?

В отличие от своих нынешних критиков.

Николай Писарчук