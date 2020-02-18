Сегодня состоится экстренное заседание СНБО при участии глав силовых ведомств

По итогам заседания запланирован брифинг.

В первой половине дня в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По итогам заседания в 12:00 состоится брифинг при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Как писал УНИАН, сегодня утром штаб ООС сообщил о попытке прорыва боевиков в Луганской области. Между сторонами завязался бой. В штабе отметили, что враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на настоящее время идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», - отметили в штабе ООС.