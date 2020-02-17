CNN: У Зеленского есть причины выступить против слов Трампа о коррумпированной Украине

Слова американского президента вредят инвестиционному имиджу Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности высказался относительно пресловутого телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Последний называл этот эпизод «идеальным». А украинский президент во время интервью CNN сказал, что готов к новому звонку.

Но он также твердо отверг утверждения Трампа о том, что Украина – коррумпированная страна.

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«Во время моей встречи с президентом Трампом он сказал, что в предыдущие годы Украина была очень коррумпированной страной. Я был честен с ним и сказал, что мы боремся с коррупцией. Боремся каждый день. Но пожалуйста, прекратите говорить, что Украина – коррумпированная страна. Потому что отныне это не правда», - цитирует слова Зеленского CNN.

По мнению эксперта по национальной безопасности Саманты Виноград, которая была членом Совета национальной безопасности США в администрации Барака Обамы, украинский президент отверг утверждение американского лидера ради улучшения имиджа своей страны в глазах инвесторов.

«Думаю, президент Зеленский пытается разобраться с проблемой в сфере пиара. Клеймо коррумпированной страны может отпугнуть иностранные инвестиции и иностранную помощь. И именно поэтому Зеленский использовал часть своего интервью для того, чтобы попытаться реабилитировать украинский имидж», - сказала эксперт.

Она добавила, что у Украины действительно есть серьезные проблемы с взяточничеством. Но было бы не справедливо утверждать, что Киев ничего с этим не делает.

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«Зеленский прав, когда говорит, что Украина демонстрирует прогресс в антикоррупционных мероприятиях. МВФ и американские эксперты, если отставить президента Трампа в сторону, соглашаются с этим утверждением. В дополнение к попытке улучшить имидж Украины как места, где можно безопасно вести бизнес, Зеленский также говорил о проблеме мира. Позже в своем интервью он также говорил о конфликте с Россией, который до сих пор продолжается. Зеленский вел предвыборную кампанию, обещая закончить эту войну. Но ему не удалось достичь успеха. И ослабление американской поддержки, в том числе блокирование военной помощи США, усложняет задачу для Украины по самозащите. А также сокращает возможности Зеленского на переговорах с Владимиром Путиным», - пояснила Виноград.