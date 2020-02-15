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"Сближаем мир вместе": Зеленский встретился с основателем Facebook Цукербергом (фото)

13:06, 15 февраля 2020
Политика
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Владимир Зеленский с Марком Цукербергом / фото instagram.com/zelenskiy_official/

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram.

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Говорил ли украинский лидер с американским миллиардером и о чем – неизвестно, а вот совместным фото в Сети Зеленский поделился.

«Сближаем мир. Делаем это вместе», - написал украинский президент.

Селфи с Цукербергом похвастался и мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко.

Напомним, что Владимир Зеленский проводит двухдневный рабочий визит в Германию, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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