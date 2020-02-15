"Сближаем мир вместе": Зеленский встретился с основателем Facebook Цукербергом (фото)
13:06, 15 февраля 2020Политика
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Снимком с Цукербергом так же похвастался и мэр Киева Виталий Кличко.
Владимир Зеленский с Марком Цукербергом / фото instagram.com/zelenskiy_official/
Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции встретился с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram.
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Говорил ли украинский лидер с американским миллиардером и о чем – неизвестно, а вот совместным фото в Сети Зеленский поделился.
«Сближаем мир. Делаем это вместе», - написал украинский президент.
Селфи с Цукербергом похвастался и мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко.
Напомним, что Владимир Зеленский проводит двухдневный рабочий визит в Германию, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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