СМИ сообщили о получении Сытником квартиры за счет взяток

Приведенные журналистом Бойко документы свидетельствуют о том, что Артем Сытник, который возглавляет антикоррупционный орган, сам является фигурантом дела о получении незаконных доходов.

Журналист-расследователь Владимир Бойко обнародовал видеосюжет, в котором рассказывает историю получения директором НАБУ Артемом Сытником квартиры в новостройке в Броварах путем давления на застройщика и финансирования за счет "благотворительного фонда".

Приведенные журналистом документы свидетельствуют о том, что Артем Сытник, который возглавляет антикоррупционный орган, сам является фигурантом дела о получении незаконных доходов. В этой ситуации пребывание Сытника, уже внесенного в реестр коррупционеров НАПК по другому делу, становится все более токсичным для президента Зеленского, который задекларировал преодоление коррупции в Украине, пишет Обозреватель по информации "Укрновостей".

Об обстоятельствах этого дела журналист Владимир Бойко рассказал в обнародованном на канале "Коза Ностра" расследовании. Журналист приводит документы - соглашения, судебные решения, протоколы допросов и бухгалтерские документы, свидетельствующие о причастности Сытника к совершению коррупционных деяний. Так в апреле 2008 года к директору Броварского заводостроительного комбината, который возводил жилые дома в Броварах, приехал прокурор Киевской области Александр Гардецкий вместе со своим племянником Сергеем Щербиной, который в то время занимал должность Броварского межрайонного прокурора.

"Высокие чины стали требовать, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области с скидкой в 60%. Перепуганный директор завода согласился, и 14 ноября 2008 был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник получал квартиру площадью 82,6 м кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию", - заявляет Бойко.

Согласно предварительному договору, который обнародовал журналист, начальник отдела прокуратуры Киевской области Артем Сытник должен был получить в Броварах квартиру по символической цене – 3580 грн за м кв, то есть со скидкой в 60%, что подпадает под действие статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Отмечается, что по подследственности это преступление имеет право расследовать исключительно НАБУ, которое Сытник и возглавляет.

Согласно предварительному договору стоимость квартиры была оценена в 288 000 гривен. Но Сытник внес только 63 000 гривен. Остальное в сумме 225 000 гривен 17 ноября 2008 за Сытника заплатил благотворительный фонд "Правозащитный фонд "Свободная община". Журналист приводит соответствующие бухгалтерские документы в подтверждение этого. В 2010 году Сытник стал владельцем жилья. Чтобы не возникало лишних вопросов относительно законности приобретения Сытником квартиры, договор купли-продажи зарегистрировала нотариус Щербина, жена Броварского межрайонного прокурора, говорится в расследовании. Также журналист отмечает, что Сытник не уплатил налоги со стоимости жилья, фактически подаренного ему благотворительным фондом.

"Артем Сытник стал активным участником аферы, которую устроил вместе с Гардецким. Для сбора денег с фигурантов уголовных дел, которые расследовал Сытник, был использован благотворительный фонд под высокопарным названием "Правозащитный фонд "Свободная община", куда эти фигуранты должны были переводить деньги за получение лояльности прокурорского начальства, - заявляет Бойко. - Основателем фонда выступил подельник Гордецкого и Сытника по земельным сделкам, поселковый глава Козина Валерий Гартик, а руководителем фонда - его жена Лилия Гартик". При этом он ссылается на письмо заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Стретовича от 16 ноября 2009 тогдашнему президенту Ющенко и председателю СБУ Наливайченко, где подробно изложены эти обвинения и упоминается сделка с получением Сытником в собственность квартиры в Броварах.

Также в распоряжении журналиста оказался протокол допроса Дударя, директора завода, который вынужден был продать за бесценок квартиры прокурорам.

"На встрече Гардецкий А.С. обратился ко мне с вопросом продать подчиненным ему работникам три жилые квартиры, которые строил Броварской заводостроительный комбинат в городе Бровары. Этот вопрос Гардецкий А.С. выразил дословно так: "Как ты можешь помочь моим работникам купить три квартиры?", - заявил Дударь следователям Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовного производства, открытого 24 мая 2017. Также директор завода сообщил, что реальная стоимость квадратного метра на момент этой встречи составляла около 8000 грн, и цены на недвижимость в тот период постоянно росли. Две квартиры по цене квадратного метра жилья в 3500 грн по настоянию прокурора Щербины были оформлены именно через схему с благотворительным фондом, отмечает журналист.

Отмечается, что в Едином государственном реестре судебных решений квартира Сытника была оплачена из средств, которые в сумме 465 000 грн поступили на счет благотворительного фонда "Правозащитный фонд "Свободная община" 19 сентября 2008 года от ООО "Орслана". Именно в то время, когда возглавляемый Сытником следственный отдел прокуратуры Киевской области расследовал уголовное дело №471022 по обвинению первого заместителя начальника управления земельных ресурсов в Обуховском районе Киевской области в получении взятки в размере 7300 долларов за присвоение кадастрового номера земельному участку ООО "Орслана". Это дело расследовал нынешний руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, а представлял прокуратуру области в судебном заседании 17 июля 2008 года во время обжалования постановления о возбуждении дела Артем Сытник.

В заключении Держаудитслужбы говорится, что такая форма инвестирования жилья сотрудникам прокуратуры Олефиренко и Сытником является "получением незаконных доходов". Но согласно норм действующего законодательства, напоминает журналист, сообщить о подозрении директору НАБУ может только Генеральный прокурор. Им является пока Руслан Рябошапка, друг Артема Сытника, говорится в материале.