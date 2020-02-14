Сытника обвинили в получении денег из оккупированного Крыма

Как сообщают СМИ, Сытнику привозили деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму.

Главный свидетель в деле о коррупции директора НАБУ Сытника Николай Надейко рассказал, как встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма.

О странных финансовых операциях директора НАБУ Артема Сытника Надейко рассказал в интервью сайту “Страна", сообщает Обозреватель.

Так, по словам Надейко, Сытник поручил ему встретить каких-то знакомых, прибывших из аннексированного Крыма.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", - рассказал Надейко.

Как напоминает издание, ранее журналист Сергей Иванов писал о сделке семьи Сытника в оккупированном Крыму. Речь идет об участке, который его жена оформила на себя по российскому законодательству и продала за 900 тысяч российских рублей. В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дает доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка. А уже 1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе. В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 000 российских рублей, из которых 6600 российских рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. В декларации Артема Сытника эти операции отражены не были.

Также отмечается, что Николай Надейко является советником сестры бизнесмена Олега Бахматюка, против которого Артем Сытник, признанный судом виновным в коррупции, открыл уголовные дела. Сам бизнесмен в интервью заявлял, что мотивы давления на свидетеля и личной мести за признание Сытника коррупционером и стали причиной преследования Бахматюка со стороны НАБУ.