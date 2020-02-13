Ермак – послам G7: делаем все необходимое для прекращения войны, работаем 24/7

Руководитель Офиса президента проинформировал послов G7 о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами G7 и поблагодарил дипломатам и их странам за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, Ермак проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

«Позиция президента неизменна: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», - отметил он.

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Руководитель Офиса президента напомнил, что саммит в «нормандском формате» в Париже был довольно успешным. «Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минск. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира», - говорится в сообщении.

«Темп относительно работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен», - отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения. В то же время, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Ермак также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства ради успеха Украины.

«Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых - успех президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мыслями и информацией был еще более плодотворным», - сказал руководитель Офиса президента.