В Кремле прокомментировали назначение Ермака главой ОПУ

Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.

В Кремле заявили, что будут судить о новом главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке "по конкретным делам".

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя ОПУ может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.