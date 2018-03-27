Глеб Павловский: ошибок Тимошенко с нетерпением будут ждать все политические игроки

Председатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский – фигура в Украине известная. Он горд своей близостью к Кремлю и возможностью влиять на украинскую политику. Его ненавидят отечественные политологи, потому что самые жирные заказы он перебирал на себя (по крайней мере раньше). Читайте интервью с ним...

Глеб Олегович, днями лидер СДПУ(о) подал в отставку с должности председателя партии. Это такой себе ритуально-показательный шаг или завершение этого проекта в Украине? Какой вы видите политическую судьбу Медведчука?

Украина не настолько богата такими сильными личностями, как Медведчук, чтобы рассчитывать на то, чтобы он пошел в тень, оставшись без работы. Он один из наилучших менеджеров страны. Думаю, он останется и в политике, и в бизнесе. Точно не знаю, чем он будет заниматься, но Медведчук еще не завершил свою достаточно серьезную амбициозную программу относительно референдума о НАТО.

Как вы оцениваете результаты выборов?

На парламентских выборах в государстве, которое предусматривает парламентскую организацию власти, партия Президента проиграла. Это означает поражение Президента. И наиболее странным является обстоятельство, что партия, которая проиграла и ее лидер Президент Ющенко диктуют правила и принципы формирования коалиции. Это напоминает мне 2002 год с точностью до наоборот. Тогда Наша Украина была победительницей, а Конституция еще была стара...

Политтехнологи БЮТ рассказывают о том, как Юлию Тимошенко любят в России, как блестяще ее принимают. Действительно так ли хорошо в России относятся к Тимошенко? Какими будут отношения между двумя странами при ее очень вероятном премьерстве?

Юлию Владимировну действительно хорошо знают в России, и с ней сравнительно легко вести бизнесовые дела. Но прогнозировать ее поведение, как премьера я не могу. Потому что прогнозировать поведение премьера, которого не будет поддерживать Президент и который будет раздражать большую часть Верховной Рады, достаточно тяжело. Ее ошибок с нетерпением будут ожидать все серьезные политические игроки Украины. Не исключаю, что сама премьер, понимая временность своего пребывания на Олимпе, будет пытаться решать проблемы “своей Украины” (в собственных интересах. – УНИАН) за счет России, потому что больше ей не откуда взять деньги. И при таком премьере тяжело прогнозировать будущее наших отношений.

Но у Юлии Владимировны есть тайное оружие. Правда ли, что она произвела такое ошеломляющее впечатление на Путина?

Это – глупости.

Она неоднократно заявляла о денонсации газовых договоренностей с Россией...

Это предвыборная тема БЮТ и ничего больше, в России к этому так и относились. Не исключено, что Юлия Владимировна будет пытаться вынудить Россию оплатить хаос в украинской экономике. А она, судя по ее программе, будет пытаться этот хаос углубить всевозможными перераспределениями. Но Россия хаос оплачивать не будет. В конфликте, который может спровоцировать Тимошенко, вряд ли ее будет поддерживать Европа или США. У Юлии Тимошенко там абсолютно четкая репутация социалистической популистки.

Так с кем будет дружить Путин - с Тимошенко или с Ющенко?

Что значит ИЛИ? Президент является Президентом. Для Путина как для главы государства главная значимая фигура - Президент другого государства. Но и премьер - влиятельное лицо, и с ним тоже будут разговаривать.

Какие перспективы создания широкой “цветная” коалиции?

Главное - не тратить попусту время. Украина должна использовать шанс преодолеть раскол, который возник в 2004 году. И следует воспользоваться этой возможностью. Правительство Тимошенко просто отложит решение этого задания.

Тема оранжевой коалиции - это идеологическая тема, которая достаточно быстро может превратить ту политическую силу, на которую опирается Юлия Владимировна, на еще одну “Пору” (уменьшит влияние в обществе. – УНИАН) .

Нужна широкая коалиция. Я назвал бы ее “сверхцветной” и национально значимой. Большинство и правительство, созданные по идеологическому принципу, - это большинство и правительство для своих. Остальные будут смотреть на нее с ненавистью, тем более, что речь будет идти о перераспределении собственности. А когда собственность будут делить под идеологическими флагами, это еще более болезненно.

Что выдумаете о перспективах пребывания на должности министра иностранных дел Бориса Тарасюка? Какие ваши прогнозы украинско-российских отношений?

Для нас мало значат фамилии, сегодня не 2004 год, и для нас януковичем будет тот, кто будет проводить политику, которая будет основываться на принципах дружбы и экономического партнерства относительно России. Идеологическая полемика будет всегда иметь сопротивление, причем не из Кремля, а от общества. Попытка проводить антироссийскую политику - значит вести негативную контркампанию относительно имиджа Украины в России. В России много сил, которые будут подогревать усиление вражды с Украиной, исходя из конкурентных рассуждений. Это не идеологические силы, это силы, связанные с определенными секторами экономики и политическими кругами. Для них будет подарком политика таких людей, как господин Тарасюк.

Ну, российскому капиталу в Украине ничего не угрожает...

Российский капитал в Украине имеет не меньше и не больше угроз, чем любой другой капитал. И главная угроза – нестабильность и неопределенность украинского будущего. Никто не знает, что будет происходить в Украине за попытки демонтажа экономики Востока, о чем мечтают политики оранжевого лагеря.

Что вы такое говорите, какой демонтаж?

Такой тезис широко обсуждается - демонтаж базы недружелюбной политической силы. Я думаю, что это будет тяжело, но такие смелые люди, как Юлия Владимировна, смогут попробовать. Это создаст атмосферу неуверенности среди инвесторов. Хотя российского инвестора напугать тяжелее, чем западного.

Сколько времени вы отводите на становление украинского парламентаризма?

Как раз в этом месяце Россия отмечает 100 лет российского парламентаризма – от дня созыва первой Государственной думы. Правда, там был небольшой перерыв между 1917 до 1991 годом.

На что вы намекаете?

У вас доброе начало, следует готовиться к потрясениям. Украина имеет прекрасное прошлое, которое следует оформить в умную политику. Неопределенность касается Украинского государства, а не нации. У украинской нации, без сомнения, будущее не менее ярко и богато, чем у российской. А Украинское государство ожидают суровые испытания, потому что новая государственная конструкция предусматривает потенциальную “двухцентровость” верхушки власти, и насколько это будет эффективным, мы еще не знаем. Пока еще в Украине один гетман, а второго назначат в ближайшие месяцы.

Разговаривала Маша Мищенко