А.Волков: Президент должен покончить с монополией Тимошенко и Януковича в Верховной Раде

На вопросы УНИАН ответил руководитель института политического анализа и социального прогноза, депутат нескольких созывов Александр Волков, известный специалист по выборам и референдумам, бывший «директор парламента» времен Кучмы.

КИЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ ДЕПУТАТАМ КИЕВСОВЕТА МОЗГИ ЗАСЫПАЛА, И ОНИ ПЕРЕСТАЛИ СООБРАЖАТЬ

Есть ли у БЮТ шансы выиграть киевские выборы?

Я думаю, Юлия Владимировна очень сильно поторопилась, настояв на принятии постановления о досрочных выборах в Киеве. У нее нет достойного кандидата, который бы мог на равных с действующим мэром поучаствовать в выборах нового городского головы. Возможно, было бы правильным, если б она выдвинула себя на этот пост. Только, это было бы оправдано месяца три или четыре назад. Сегодня у Тимошенко рейтинг в Киеве резко упал, и у ее политической силы в том числе. Последние социологические исследования нашего института подтверждают мои слова. Сегодня за блок Черновецкого проголосовало бы 26% киевлян, за БЮТ – 20,7%, за блок Кличко – 19,7%.

Резко упал рейтинг Партии регионов: сегодня поддержка этой партии в пределах 5%, блок Омельченко поддерживают 4,2% киевлян, а Блок Литвина – 4,1%. За «Нашу Украину» готовы проголосовать 2,5% жителей столицы, правда, в данном случае эта политическая сила в опросе стоит отдельно от блока Луценко, за который готовы отдать голоса 2,7% киевлян. Я думаю, если они объединятся и выступят единой политической командой, у них будет где-то 3–3,5%.

Другое дело, что после победы будут определены коалиционные объединения. Я абсолютно уверен, что силы Тимошенко, Кличко, Омельченко, НС–НУ объединяться, и тогда в Киевсовете у них будет большинство. Правда, это приведет к одному единственному результату – работа Киевского совета будет заблокирована из-за противоречий с Черновецким, которого им ни победить на выборах, ни выразить ему недоверие не удастся.

По той же социологии, за Черновецкого сегодня готовы отдать голоса 30,8% киевлян, за Кличко – 26%, за Омельченко – 7,7%, за Луценко – 7%, за Катеринчука – 4,6%, за Турчинова – 2,3%.

Из этих цифр видно, что сегодня нет человека, который мог бы противостоять Черновецкому. Повторюсь, если б Юлия Владимировна выставила сейчас свою кандидатуру, на фоне безумно растущей инфляции, она бы тоже проиграла действующему мэру.

И теперь Леониду Михайловичу, чтобы спокойно продолжать работать в Киеве, нужно удержать ситуацию с Киевсоветом.

Не удивлюсь, если Вы скажете, что выборы вообще незаконны…

Я абсолютно убежден, что досрочные выборы в Киеве незаконны, антиконституционны…

Меня удивляет позиция нынешних депутатов Киевсовета. У меня такое впечатление, что киевская земля им мозги засыпала, и они перестали соображать. Они не понимают, что идет навязывание диктатуры одной политической силы. Причем навязывание идет, прежде всего, именно киевской общине. Люди проголосовали за мэра, за конкретных депутатов, но из-за того, что они не устраивают одну политическую силу, принимается антиконституционное решение о досрочных выборах, и оно начинает реализоваться. Это бред какой-то! Это попирание закона, попирание Конституции, это нонсенс!

Я убежден, что депутатам Киевсовета, необходимо через суд отстаивать не только свои права, но и, прежде всего, права и выбор своих избирателей. Если этого не сделают депутаты, думаю, необходимо создать инициативные группы киевлян и обращаться в суд!

Я не понимаю, почему Президент как гарант Конституции молчит. Почему не делает соответствующего заявления – нравится ему Черновецкий или нет, значения не имеет – есть закон, который нарушен, и он должен восстановить справедливость.

Досрочные выборы мэра тоже незаконны, но раз Черновецкий сам дал согласие, то, наверно, выборы мэра все-таки состоятся, а вот по выборам в Киевсовет, еще раз говорю, надо обращаться в суд и добиваться законного решения.

Все равно после решения ЦИК по 15 депутатам от БЮТ у них формируется «античерновецкое» большинство?

Нет, даже после решения ЦИК у них максимум может набраться 56 депутатов. Может, появляться лишь ситуативное большинство с «Нашей Украиной» или другими политическими силами. Но эта сила может заявить, что пойдет в большинство только при одном определённом условии – секретарем Киевсовета должен быть их представитель. Тогда у меня вопрос: а что тогда выигрывает БЮТ?

ПОРАЖЕНИЕ В КИЕВСКИХ ВЫБОРАХ МОЖЕТ РАЗВЕЯТЬ МИФ О НЕПОБЕДИМОЙ ЛЕДИ

И какой выход для БЮТ и Юлии Тимошенко? Ведь ей нельзя допускать проигрыша в столице?

Юлии Владимировне сейчас нужно заниматься экономикой страны, а не популистскими политическими выборами в Киеве…

А если БЮТ поддержит кандидатуру Кличко?

Думаю, у Кличко шансов нет даже в этом случае. Да и зачем ей поддерживать Кличко? Тимошенко Киев нужен как плацдарм для других целей. Ей нужен абсолютно преданный человек, поэтому и обсуждается кандидатура Турчинова. Это единственный человек в ее окружении, которому она полностью доверяет.

Вы верите в то, что Тимошенко консультируется с Медведчуком?

Верю – не верю – это не имеет никакого значения. Я уверен, что в окружении Юлии Владимировны людей с такими мозгами, как у Медведчука нет. Поэтому, если своих нет, – нужно идти за другими. Если эти консультации могут привести к какому-либо положительному результату для Тимошенко, для страны – я не вижу тут ничего зазорного. Нужно идти и консультироваться!

Что будет, если Тимошенко проиграет выборы в Киеве? Как это отразится на президентских перспективах?

Пока за ней закрепился миф непобедимой леди… Поражение в Киевских выборах может развеять этот миф. Я уверен, Тимошенко сделала очень большую политическую ошибку.

ЮЩЕНКО ДОЛЖЕН ПОКОНЧИТЬ С МОНОПОЛИЕЙ ТИМОШЕНКО И ЯНУКОВИЧА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ

Многие эксперты считают, что выборы в Киеве – это репетиция президентских выборов?

Может быть, но при одном условии, если президентские выборы в сегодняшнем виде вообще будут… По той информации, которую я имею, Секретариат Президента рассматривает вопрос о переходе на другую модель избрания Президента – через парламент. Я знаю, что другие политические силы пошли еще дальше – обсуждают вопрос перехода на чисто парламентскую форму правления (без должности президента).

У Виктора Андреевича, по-Вашему, есть шансы быть избранным в Верховной Раде?

Почему нет? У него как раз самые большие шансы пройти через парламент – как на должность Президента, так и премьера. Каким бы странным сегодня это ни казалось, но торговаться будут все-таки с ним. И он должен пойти на этот торг – обменяв парламентскую республику на мажоритарную систему выборов. При этой системе депутаты будут действительно представителями народа, а не политических кланов, как это есть сегодня, и тогда они подумают, вокруг кого объединяться – Тимошенко, Януковича или Ющенко.

Моё мнение, что у Ющенко при таких условиях очень большие шансы создать поддерживающее его большинство. Виктор Андреевич должен покончить с монополией Тимошенко и Януковича в Верховной Раде. Иначе для него смысла в выборах нет, в том числе и в досрочных парламентских, к которым сегодня имеются все предпосылки.

А какая от этого выгода Тимошенко и Януковичу?

Выгоды для них нет, и я думаю, что они на изменение избирательного закона не согласятся…

Тем не менее, сегодня ни Янукович, ни Тимошенко не уверены на 100% в победе на президентских выборах по действующему закону, поэтому они все равно будут стремиться к парламентской модели. Без согласия Ющенко они не смогут этого реализовать, а его согласие можно выторговать. Ты мне – я тебе! Это политический торг, и в нем Ющенко должен выиграть, а я готов его в этом поддержать!

Он должен настаивать на своем: должно быть вот так и точка! Так, как это делал Кучма. К нему заходили со своим мнением, а выходили с его мнением.

Беседовала Елена Гитлянская