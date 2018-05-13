Россия после G8 : «Мерзкий душок авторитаризма»

Попытки улучшения имиджа Путина в свете прошедшего саммита активно обсуждает западная пресса...

Financial Times: Россия не обладает ни одним из признаков сверхдержавы 21-го века

«В этом году Россия уже сорвала поставки газа в Европу, прекратив поставки на Украину, - пишет британская газета "The Financial Times" от 18 июля. - Последовал взрыв всеобщего негодования, и европейские власти потребовали от России гарантировать безопасность предложения топлива, то есть провести либерализацию энергетического рынка. Путин отказался это сделать, на что европейцы лишь пожали плечами.

Если бы в отношении России проводилась действительно реалистичная политика, она состояла бы из двух компонентов. Во-первых, необходимо было бы признать, что нынешний кремлевский режим не заинтересован в том, чтобы идти на какие-либо серьезные сделки с Западом - ни по энергетике, ни по каким-либо другим вопросам. «Интегрировать» Россию в Европу он тоже не хочет. У России Владимира Путина совершенно другие амбиции. Свалившееся на нее богатство она использует для того, чтобы вывести на максимум свое влияние в мире - и попутно восстановить власть над так называемым “ближним зарубежьем”, в первую очередь над Украиной, Кавказом и Центральной Азией. Во-вторых, необходимо уяснить для себя, что в большей части случаев Путин просто блефует. Как бы ни хорошо жила Россия здесь и сейчас, она представляет собой угасающее государство. Ее благосостояние, совсем как в позднюю советскую эпоху, практически полностью зависит от нефти и газа. Численность населения страны снижается более чем на 500 тысяч человек в год; экономически активное население преследуют болезни и алкоголизм.

Те, кто знает толк в энергетике, считают, что государственный газовый монополист «Газпром» и подобные ему компании гниют изнутри. «Газпром» ведет дело совершенно неэффективно, он отстал в технологическом развитии и выполняет свои обязательства по заказам только лишь потому, что имеет власть над добывающими компаниями Центральной Азии. Что же касается угроз ограничить поставки газа в Европу, так других потребителей у «Газпрома» просто нет. Как нет у Москвы ни финансовых, ни технологических возможностей освоить огромные запасы углеводородов в Сибири.

Короче говоря, Россия не обладает ни одним из признаков настоящей сверхдержавы 21-го века».

The Washington Post: Россия готовится к фальсификациям президентских выборов 2008 года «Российский лидер уже подавил независимые средства массовой информации. - говорится в редакционном комментарий газеты "The Washington Post" от 18 июля. - Он урезал полномочия российского парламента и лишил независимости судебную систему. Он отменил демократию в регионах, заменив избираемых губернаторов кремлевскими назначенцами. Любого, кто бросает вызов власти г-на Путина, ждет полулегальное наказание: налоговые проверки, иски, чинимые властью препятствия в деле открытия новых офисов или проведения митингов. Однако для г-на Путина этого недостаточно. В субботу на страницах нашей газеты Маша Липман призвала обратить внимание на "избирательную" реформу, которая укрепила доминирование партии "Единая Россия", вся политика которой заключается в поддержке Кремля. Одна из предусмотренных реформой мер предоставляет Кремлю более 60 предлогов для недопущения нежелательных кандидатов или партий к участию в выборах; другая разрешает "досрочное голосование", в ходе которого бюллетени доставляются к избирателям, находящимся в отдаленных местах, где наблюдатели за выборами не могут следить за процессом голосования, что является хорошо известным способом фальсификации результатов. Другими словами, остается все меньше и меньше надежд на то, что намеченные на 2008 год президентские выборы в России будут представлять собой открытое или справедливое состязание…»

The Guardian: Демократические стандарты должны уважаться и за потемкинским фасадом показного саммита

«Большая восьмерка» считается клубом «промышленно развитых демократических стран», но приверженность Путина демократии сомнительна, - пишет британская "The Guardian" от 15 июля. – На этой неделе послы Британии и США демонстративно приняли участие во встрече демократических активистов, прошедшей под наблюдением наследников КГБ, к которому когда-то принадлежал Путин. На потенциальных возмутителей спокойствия устроили облаву, чтобы не допустить их на улицы Санкт-Петербурга. Но проблемы глубже: в «управляемой демократии» Путина дело ЮКОСа, заключение в тюрьму Ходорковского, атака на независимые неправительственные организации, ограничения полномочий Думы, некритичные СМИ и власть олигархов создают мерзкий душок авторитаризма.

Прибавьте ко всему этому политику России в «ближнем зарубежье», и картина выглядит еще хуже. Москва не скрывала своего неприятия революций в Украине и в Грузии, равно как и своего сочувствия к Беларуси, “последней диктатуре” Европы. Естественно, что использование поставок энергоносителей для запугивания Киева встревожило такие страны, как Польша и Германия, импортирующие российский газ. Победы в битвах с чеченскими террористами и даже уничтожение автора чудовищного бесланского теракта не решили сложнейших проблем, распространившихся по всему Кавказу.

Кремль вложил немалые деньги в создание позитивного имиджа России в год председательства в «восьмерке», но Путин по-прежнему отвергает законную критику по этим пунктам, обвиняя Запад в мышлении понятиями холодной войны, неоколониальном высокомерии и стремлении ослабить и расчленить Россию. Это неверно и несправедливо. Страны Запада поддерживают демократию, гражданские права и свободу рынков потому, что они наилучшим образом гарантируют свободу, безопасность и стабильность во внутренней и внешней политике государств. Искренние друзья должны уважать независимость России, давая при этом понять, что стандарты, которых они придерживаются сами, универсальны и должны уважаться и за потемкинским фасадом показного саммита”.

The Observer: Как авторитарного Путина делают более привлекательным

«Пожалуй, это можно назвать профессиональным «вызовом номер один» для любого пиарщика: как сделать авторитарного восточноевропейского лидера, у которого существуют серьезные проблемы с имиджем, привлекательным в глазах западной аудитории? - пишет британская "The Observer» от 17 июля. - На саммите «Большой восьмерки», проходящем в Санкт-Петербурге, присутствует целая армия консультантов из Британии - один из них раньше был сотрудником пресс-службы премьер-министра, другой - московским корреспондентом BBC, а еще - бывший еэсовский чиновник: им платят, чтобы они выполнили именно эту задачу для президента Владимира Путина.

До недавних пор на Западе считали, что и Путин ведет Россию в том же направлении, но недавние события побудили некоторых втайне задаться вопросом: а следовало ли вообще доверять России председательство в «восьмерке» (в этой роли она выступает впервые)?

В ответ президент нанял целый отряд профессионалов-пиарщиков... Они, вероятно, будут делать акцент на том, что Путин - всенародно избранный лидер, пользующийся большой популярностью на родине, и его деятельность нельзя не считать успешной, если учесть, какая сложная перед ним стоит задача - обеспечить переход страны от посткоммунистического хаоса к открытому и свободному обществу, тем более что в России нет исторически сложившихся демократических институтов, на которые можно было бы опереться.

Критики Путина утверждают: может быть, Россия и движется к демократии, но сам Путин идет в обратном направлении, в сторону авторитаризма или даже тоталитаризма. Пока лидеры самых могущественных держав мира готовились к встрече в родном городе Путина в эти выходные, сам он старался изменить свой имидж на Западе. Парадокс ситуации заключается в том, что координацию кампании по собственному «ребрэндингу» президент-архинационалист поручил американской пиаровской фирме Ketchum. Она будет консультировать Администрацию президента в течение всего срока председательства России в «восьмерке», то есть до конца этого года; сумма контракта, по некоторым сообщениям, составляет 4 миллиона фунтов.

Хотя представители фирмы стараются не комментировать этот проект публично, на сегодняшний день они довольны достигнутыми результатами. В последние недели Путин с энтузиазмом «общался с народом» и принял участие в Интернет-конференции, продемонстрировав более мягкие, человечные черты своего характера. Он также дал ряд интервью иностранным СМИ, в ходе которых никакие темы не считались «табу», всячески подчеркивая в этих беседах свою приверженность демократии.

В качестве «завершающего штриха» он даже написал статью для Sun (она была опубликована в прошедшую пятницу), снабженную фотографией улыбающегося автора - тот же прием в первые годы пребывания на посту премьера весьма успешно использовал Тони Блэр.

Непосредственное проведение кампании поручено GPlus - компании со штаб-квартирой в Брюсселе, входящей в тот же холдинг, что и Ketchum; один из ее основателей, Питер Гилфорд в свою очередь, передал субподрядчику - фирме Portland PR, созданную Тимом Алланом, бывшим заместителем пресс-секретаря Тони Блэра.

Аллан - один из «новых лейбористов» - после ухода из политики возглавил отдел внешних связей в корпорации BskyB; у него отличные контакты среди журналистов, особенно с аккредитованными при парламенте корреспондентами, с которыми ему не раз приходилось «скрещивать шпаги».

Если Аллану и его коллегам удастся «смягчить» имидж Путина, это можно будет признать одной из самых успешных в истории «ребрэндинговых» кампаний. Однако мероприятия по «общению с людьми» чуть не обернулись конфузом, когда Путин поцеловал маленького мальчика в голый живот - вот вам наглядный пример того, что даже самые опытные пиарщики не способны изменить некоторые особенности характера своих клиентов».

По материалам Иносми