Разумков заявил, что для проведения выборов на Донбассе есть все законы

По его словам, в минских договоренностях не указано, какой именно закон должен быть для проведения выборов, а указано только то, что они должны состояться по украинскому законодательству.

Для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса сейчас есть все законодательные акты в соответствии с минскими договоренностями.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает НВ.

По его словам, в минских договоренностях не указано, какой именно закон должен быть для проведения выборов, а указано только то, что они должны состояться по украинскому законодательству.

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«Выборы должны состояться по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», - отметил Разумков.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующей нормандской встречи украинская сторона сможет договориться о проведении местных выборов на всей территории страны.