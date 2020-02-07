В парламент в ближайшем будущем поступит ряд законопроектов о референдумах - Разумков
21:41, 07 февраля 2020Политика
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Спикер Верховной Рады отмечает, что их подготовкой занимается Стефанчук.
Иллюстрация / REUTERS
В парламент в ближайшем будущем поступит ряд законопроектов о референдумах.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что подготовкой законопроектов о референдумах занимается первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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«Первый из пакета законопроектов, так называемых о народовластии, он выйдет в ближайшем будущем», - сказал Разумков.
По его словам, речь идет о нескольких законопроектах, в частности, о всеукраинском референдуме, о местных референдумах, об отзыве народного депутата, депутатов местных советов, о народном вето и возможно, «еще ряд других законопроектов, которые можно отнести к этой плеяде».
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