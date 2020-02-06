Дубилет объяснил методологию оценки численности населения Украины: видео

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет снова объяснил методологию, по которой рассчитали численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время брифинга.

"Мне очень важно, чтобы все видели, что та методика, которую мы сделали, - мы с самого начала показали, как мы ее сделали. И сейчас мы еще раз - шаг за шагом, я хотел бы показать, как мы пришли к тем выводам и тем цифрам, которые мы в конце концов получили, для того, чтобы ни у кого не было сомнений о том, что никто не думал мухлевать или говорить неправду", - подчеркнул Дубилет.

Он напомнил, что оценка численности населения была проведена тремя методами.

Первый, по его словам, - это данные мобильных операторов (получено количество номеров телефонов, которыми пользовались клиенты). "Мы их почистили от модемных устройств, от других сим-карт. То есть мы принимали во внимание количество мобильных телефонов", - сказал он.

Также были взяты данные статистического обследования домохозяйств (получили данные по количеству карточек на одного пользователя мобильной связи, а также процент пользователей мобильной связи среди населения для каждой возрастной группы и регионов, а также данные реестров (люди в возрасте 60+, получающие пенсию, а также дети до 14 лет).

Второй метод, по словам министра, - это данные половозрастной структуры населения с данными реестров. По этому методу вычислялись доли населения по половозрастной структуре по данным реестра Пенсионного фонда и определялась численность лиц в возрасте 60+ с учетом пенсионеров из ОРДЛО, которые приезжают за пенсиями. После чего данные о численности лиц в возрасте 60+ экстраполировалась на данные половозрастной структуры.

"Третий метод - мы взяли данные Государственного реестра физических лиц. Но мы понимали, что в этом реестре может быть много дубляжа и неактуальных данных, и мы начали чистить этот реестр по признакам последнего контакта с государством за последние три года", - пояснил Дубилет.

Так, по его словам, определялось общее количество зарегистрированных граждан в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов с учетом тех, кто отказался от идентификационного кода (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) и тех, кто умер. Также определялась активность - по каждому номеру происходила проверка получения гражданином любых доходов, пенсий, обращений в другие государственные учреждения для оформления гражданином субсидий и/или загранпаспорта. Кроме того, учитывались данные демографических показателей и миграции - к этому количеству лиц добавлены данные о численности выживших детей и миграционное сальдо вместе с количеством иностранных граждан, находящихся на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Согласно этим результатам, в Украине проживают 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

Позже в соцсетях появились обвинения команды Дубилета в фальсификации оценки численности населения. Сам министр назвал это фейком.