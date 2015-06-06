Канада выделит Украине $5 миллионов на тренировку патрульной полиции
14:51, 06 июня 2015Политика
874 0
Яценюк встретился с премьер-министром Канады Стивеном Харпером
REUTERS
Правительство Канады выделяет 5 млн долл. на реализацию программ развития правоохранительных органов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером.
Читайте такжеЯценюк надеется за три месяца договориться с Канадой о зоне свободной торговли
«Кадана решила выделить 5 млн долл. на программы тренировки патрульной службы Украины, - сказал Яценюк. – Кроме того, мы ожидаем канадских военных, которые будут проводить тренировки украинских военных Национальной гвардии».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter