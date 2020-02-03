Иранская сторона изначально знала о сбитии украинского самолета - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что благодаря спецслужбам Украина получила запись разговора иранского диспетчера и пилота иранского самолета.

Иранская сторона изначально знала о сбитии украинского самолета 8 января, и об этом свидетельствует опубликованная запись разговора с диспетчером аэропорта Тегерана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.Тиждень на телеканале «1+1» в воскресенье вечером.

«Публикация новой записи переговоров диспетчера аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании, который видел запуск и попадание ракеты в борт «МАУ», доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития», - отметил глава государства.

По его словам, «к нам благодаря спецслужбам попала запись разговора иранского диспетчера и пилота также иранского самолета».

Зеленский отметил, что изначально версию иранской стороны о том, что катастрофа произошла из-за технической ошибки, Украина отвергала.

«Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто. Но, когда мы приехали к родителям и родным всех погибших, я говорил, что не было никакой ошибки экипажа. Мы это точно знаем. Мы тогда знали, что самолет новый, один из лучших экипажей. Мы понимали, что иранцы, не известно, кто именно, но хотели таким способом неправомерно защищаться - давить в информационном поле, что это такая техническая ошибка. Но мы уже имели доказательства, что этого не может быть», - добавил президент.

Зеленский сообщил, что в ночь сразу после того, как произошла трагедия, из Украины была отправлена группа из 45 человек.

«Нас поразило, что в первый день - у них никуда не было доступа. Они не могли найти много частей самолета - не было кабины, не было сидений. А по сиденьям в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке. Это могла быть ракета или что-то могло быть занесено в самолет. Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета... Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов», - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что украинские специалисты не имели доступа ни к диспетчерской, ни к каким-либо записям.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.