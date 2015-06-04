Порошенко хочет победить взятки среди чиновников с помощью тайных "агентов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Чтобы получить должный отклик, нам следует как можно скорее принять закон, который усиливает защиту свидетелей. Ввести так называемую соглашение со следствием, когда взяточник низшего уровня имеет возможность смягчить наказание, если он поможет разоблачить более высокопоставленных коррупционеров. И все чаще я задумываюсь о необходимости введения такого процессуального действия как «провокация взятки». Это когда специально подготовленные и мотивированные люди под видом просителей проверяют каждого чиновника на склонность брать. Инструмент многие считают противоречивым, но он однозначно усилит давление на коррупционеров: сам факт того, что люди знают, что взятка может быть спровоцирована, у некоторых отнимет желание рисковать», - сказал Порошенко.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал сокращения и чистки в Генеральной прокуратуре.