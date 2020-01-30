Экс-боец о Киве: он постоянно выходил с белым носом и говорил, что это – зубная паста

Однажды во время визита на «нулевой» блокпост группа вояк поспорила с Кивой, поскольку тот приказал сжечь фуру селянину, отказавшегося платить за проезд грузовика с дизелем.

Бывший боец АТО Николай Маймай, который был участником драки с нардепом Ильей Кивою в столичном ресторане, рассказал детали о службе депутата и назвал причину вражды с ним.

Об этом он рассказал в интервью со Скрыпиным.

По словам экс-бойца, во время службы Киву охраняли всем батальоном, поскольку тот «боялся, что его побьют или украдут».

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«Он постоянно выходил из отеля с белым носом. Он говорил, что это у него зубная паста. Я говорю, вытритесь, мы же едем на блокпост, а он говорит: «Зубная паста». Я был с ним каждый день на фронте», – сказал Маймай, добавив позже: «Ну, я все понимаю. Но ведь после зубной пасты человек понимает, где находится, а он – нет».

Маймай утверждает, что для Киви выделяли отдельную группу на патруль блокпостов.

Однажды во время визита на «нулевой» блокпост группа поспорила с Кивой, поскольку тот приказал сжечь фуру селянину, откаазвшегося платить за проезд грузовика с дизелем.

«Для него (мирного жителя – УНИАН) выставили тариф: будешь платить 100 тысяч гривень за проезд дизеля. Тот говорит, что у него сейчас нет: «Мне надо посеяться, продать урожай, потом я смогу заплатить». А вот Кива говорит: «Тогда сожгите ему машину». Мы отказались сжигать машину, и с тех пор мы стали врагами Кивы – я и несколько ребят, которые были тогда в группе», – пояснил Маймай.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике заметно, как неизвестный бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.

По факту драки генпрокурор Руслан Рябошапка открыл в отношении Кивы уголовное производство.