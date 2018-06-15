Германии не нужны антинатовские комплименты Януковича?

Почему все же мы получили такой результат в Бухаресте? Будет ли принято решение относительно Украины в декабре на заседании министров иностранных дел стран, которые входят в Альянс? Насколько и в дальнейшем российский фактор будет влиять на принятие решений относительно Украины? Эти вопросы обсуждали эксперты на заседании политического клуба в Главреде. Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: ДАЖЕ НЕ ДОПУСКАЮ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО В ДЕКАБРЕ НАС ПРИСОЕДИНЯТ К ПДЧ... Информация, которая поступала с саммита, является чрезвычайно противоречивой, каждый толковал ее на свой манер. Лично мне досадно. То, что произошло, не может полностью удовлетворить интересы нашего государства. Пытаться показать итог саммита как историческую победу Украины - это выдавать желаемое за действительное. Но наш Президент прав в том, что действительные члены Альянса пришли к согласию, что в перспективе Украина может получить право на членство в НАТО. Позитив в том, что Генсек заявил: Украина и Грузия станут членами НАТО. Пресс-служба саммита сделала заявление, что этот вопрос может быть рассмотрен на комиссии УКРАИНА-НАТО на уровне министров иностранных дел, заседание которой состоится в декабре. Я сам принимал участие в работе такой комиссии, и даже не допускаю возможности, что в рамках такой встречи может быть предоставлено приглашение Украине относительно присоединения к ПДЧ. Это не уровень министров иностранных дел. Следующий саммит НАТО юбилейный, это - 60-летие создания НАТО. Он состоится в двух странах, в Страсбурге на территории Франции, и в Кельне, на территории Германии. Он запланирован на апрель следующего года, где будет рассмотрен этот вопрос. Я думаю, что именно он станет решающим. А промежуточным этапом будет заседание в декабре.

На следующем саммите созреют относительно членства и некоторые другие страны, в частности, Босния и Герцеговина и Черногория. Поэтому там будет пакет новых предложений. В этот раз премьер-министр Франции Фийон, к которому присоединились другие страны, сказал: будущее членство Украины - это изменение баланса интересов на европейском континенте, где не учитывается позиция России. Вот в чем суть позиции Германии и Франции.

Что будет происходить до декабря? Россия будет делать все, чтобы продолжать влиять на соответствующих партнеров. С другой стороны, Вашингтон также будет работать. Ну, Брюссель - такое дело, как скажет штаб-квартира, так и будет.

И еще я хотел бы сказать. Дипломаты работали самоотверженно, они сделали все возможное. Но таки где-то мы недоработали. Возьмем Россию... Я ставлю перед собой вопрос. Почему мы не провели с Россией углубленных переговоров военно-политического, политического характера, который вытекает из интенсифицированного диалога относительно будущего ПДЧ?! У нас существовал только обмен заявлениями на уровне министра обороны, министра иностранных дел, Президента и так далее. Я считаю, что это была большая ошибка. Потому здесь нужно набирать аргументацию, и эту аргументацию нужно доказывать и соответственно убеждать Россию.

Более того, мы и с другими партнерами не провели таких переговоров. Меня удивляет, что в Секретариате Президента работал год или два представитель Германии, бывший посол. И разве это не было известно? Разве нельзя было воспользоваться этим случаем, чтобы последовательно работать, чтобы приблизить наши страны в том числе и относительно понимания необходимости ПДЧ?... Франция - специфическая страна, самовлюбленная, с ней следует очень осторожно работать. Когда глава французского МИД Бернар Кушне объявил позицию Франции относительно ПДЧ, то наш Президент на следующий день вылетел туда. Это то, что я называю ситуативным визитом. Разве так такие вещи делаются? Если системно подходить к этой работе, то можно было начинать давно. Тем более, мы готовились к этому саммиту. Это работа политического руководства. Поехал Ющенко к Саркози. А почему же премьер-министр не поехал? Недоработали. Мы все оцениваем положительно визит президента Буша. Это событие, безусловно, знаковое. Но выглядит как? Приехал Президент США. Вам вот нужно? Я скажу. Я сказал. Я буду бороться за ПДЧ. И здесь же он получает что? И мы вместе с ним остаемся с носом. Это также не очень продуманная политика со стороны Соединенных Штатов Америки. Приехать, чтобы получить поражение. Есть политические игроки, которые не изменятся в Европе, у них есть своя гордость, своя политика. Они исходят из того, что большую Европу они строят. Эти две страны, к которой примкнули Бенилюкс и Венгрия. Но там в списке еще пять стран, которые есть в зоне поддержки. Поэтому нужно выстроить отношения. И последнее: нужно работать с общественным мнением. Я имею в виду страны Европы. Потому что парламенты, которые принимают решение, могут принять решение в нашу пользу.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики: РОССИЯ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЗАПАД ПРИЗНАЛ, ЧТО ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО - ЭТО РОССИЙСКИЙ ДВОР... Сегодня происходит переструктуризация системы международных отношений. И мой тезис заключается в том, что на смену глобальным войнам придут региональные войны и конфликты. Переструктуризация происходит от однополярной системы, которая по факту оказалась однополярной, потому что вторая супердержава просто исчезла и ничего было строить, - к многополярной. Задание Буша заключалось в том, чтобы удержать однополярную систему. И здесь США сталкиваются с чрезвычайно сложными проблемами содержания однополярного мира. И это бьет по их экономике. Мы видим внутренние проблемы, падение доллара. Это такое движение от однополярного к многополярному миру. Речь Путина в Мюнхене имеет свое продолжение. Тогда он просто декларировал, а сегодня намерен реализовать концепцию многополярности. В этих условиях происходит ухудшение региональной безопасности. Новые центры силы чувствуют свои амбиции, старые страны, которые определяли европейскую политику, почувствовали возможности многополярного мира. Германия и Франция хотят быть под зонтиком безопасности США. Но они не хотят быть на попечении США, и ведут свою игру. Россия увидела свои выгоды, и подогревает амбиции Франции и Германии. И этот оркестр мы увидели в Бухаресте. И это опасно для Украины. Потому что когда возникают региональные центры силы, они пытаются разобрать сферы влияния. А мы оказались в буферной зоне. Там где есть вакуум влияния, будут разбирать. Смотрите, как разобрали Югославию. И кто там задает тон? Евросоюз. Россия хочет, чтобы Запад признал, что постсоветское пространство - это российский двор. Европейские страны думают, что, признав это, добьются региональной стабильности. Она не наступит, потому что после этого Россия начнет зариться на другие сферы. Мы видим, как она раскалывает ЕС. Лех Качинский сказал, что от присоединения или неприсоединения Украины зависит будущее мировой безопасности. Заявление руководства МИД Франции о том, что "мы должны выдержать баланс с Россией", было тревожным. Это значит, что мы вас не примем, потому что вы часть определенного геополитического баланса России. И если пойдет переструктуризация в сторону многополярности, то нас никто не оставит в покое, и никакой нейтральный статус нам не поможет. И нам следует выходить из буферной зоны.

Украинский вопрос на саммите в Бухаресте не был первым. Первым был вопрос Афганистана. Но в ходе дискуссии он стал первым, хотим мы или не хотим. Это говорит о том, что Запад и Россия сталкиваются с этим геополитическим весом Украины. Безусловно, что НАТО продемонстрировало свою жизнеспособность, возможность в такой ситуации провести черту компромисса, максимально согласовав противоречивые интересы. И я думаю, что мы получили в Бухаресте максимум того, что могли. Потому что могли бы получить сплошное поражение. Нас бы просто выбросили из ПДЧ, и о нас бы забыли. И тогда бы начался реинтеграционный процесс в Россию. Россия понимает, что отложенный ПДЧ - это тайм-аут. Она достигла успеха, она приостановила процесс ПДЧ для Украины, Россия пыталась прикрыть двери в НАТО с помощью Франции и Германии. Это ей не удалось, но это ее обнадежило, что возможность такая есть. И наше правительство недоработало. Не был завершен полноценный интенсифицированный диалог. Наша политика в этом смысле была симптоматической, политическая установка были запрограммированная некорректно. На высшем правительственном уровне говорили: нам не нужно вступление в НАТО. Мы говорили, что нам нужен ПДЧ ради того, чтобы, например, улучшить права национальных меньшинств. Если идут такие месиджи из Украины, то тогда страны Запада смотрят: а насколько им нужно членство в НАТО? И второй вопрос: а насколько они будут надежными союзниками? Потому что Украина нужна Европе. Но в каком качестве? Альянсу нужный ответственный союзник, который может сам принимать суверенные решения. А не применять право вето в Альянсе по совету Кремля. Это вопрос политического доверия к стране. У нас есть консенсус на уровне политического руководства. Но посмотрим, как НАТО нас может защитить? В ситуации роздрая, когда одни - в Россию, другие – в Европу, НАТО не будет иметь оснований для применения статьи 5. Это если будут посягательства на территориальную целостность нашего государства. Мы столкнемся с комплексом внутренних проблем. При таком форматировании мы должны идти под зонтик коллективной безопасности. Агрессор, не агрессор... Западные страны пошли в НАТО, потому что они видели в нем ячейку стабильности и демократии.

С Россией мы не работаем. И эта молчанка годами длится. И если мы намерены, то Россия должна убедиться, в серьезности намерений. Один из механизмов этого – Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. Если Украина присоединяется к системе коллективной безопасности, то должны проходить консультации. Это абсолютно нормальный политико-дипломатический механизм. Следует убеждать россиян, объяснять, почему нам это нужно. И нужно работать с Германией и Францией. Здесь заметные невооруженным глазом геополитические амбиции. Но, все же это демократические страны. И их следует убеждать, что Украина - демократическая страна, что мы разделяем общие европейские ценности. И кто как не Франция первая поддерживала Оранжевую революцию? Более того, и с Германией нужно работать именно в этом направлении. Я был только что в немецком посольстве и видел, как Партия Регионов их благодарила. Интересная картина: там на немецком языке масса лозунгов с благодарностью Германии, что она не допустила Украину в НАТО. И в это время выходит посол, и я смотрю, как ему стыдно. Ему не нужны были эти комплименты от Партии Регионов. Но оказалось, что Партия Регионов поддерживает Германию. Потому появляется вопрос: что вы считаете приоритетом? Баланс ли сил, как вы говорите? Европейские демократические ценности? Мне кажется, что на этом ценностном направлению Украина должна выстраивать свой переговорный процесс и с Германией и Францией. И у нас крайне мало времени. Декабрь - это тайм-аут, который дает нам очень короткий промежуток времени. Если мы его не используем, то мы столкнемся с большими трудностями. Потому что все игроки будут пытаться мобилизировать силы, чтобы добиться реванша.

Владимир Горбач, директор Института Евроатлантического партнерства: СЛУХИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ РОССИИ НА САММИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ В НАТО еще продолжается внутренняя дискуссия относительно стратегической концепции НАТО. И это было скрытой повесткой дня этого саммита. Каким быть НАТО? Как развиваться? И ПДЧ для нас - это мелкий вопрос, когда не определена концепция НАТО вообще. США - глобальный игрок, имеет глобальные интересы по всему миру и они хотят, чтобы их союзники им помогали. Страны Европы сознательно говорят, что они не имеют такой всемирной миссии, но они хотят, чтобы американское оружие и дальше гарантировало безопасность их гражданам, соответственно, оружие - это финансирование, американские налогоплательщики работают на страны Европы, и они хотели бы все оставить все так, как есть. И внутренняя дискуссия между старой Европой и Новым Миром в действительности определяет все перипетии вокруг ПДЧ для Украины. Сейчас Украина может полностью обойтись без ПДЧ. Мы находимся в рамках интенсифицированного диалога с Альянсом. Так долго интенсивно общаться ни одна страна не позволяла.

Я думаю, что Германия и Франция в вопросе относительно ПДЧ ведут собственную игру с США, якобы ссылаясь на Россию. Слухи относительно влияния России на саммит значительно преувеличены. Коллеги, которые побывали на саммите, говорят, что там господствуют антироссийские настроения и присутствующие там россияне очень расстроены. Россияне боятся превращения НАТО в глобальную систему коллективной безопасности, определенного замещения НАТО тех функций, которые выполняет ООН.

Записывала Маша Мищенко