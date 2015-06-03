Рада предоставила ГПУ "карт-бланш" на проведение следствия в отношении Клюева – депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после голосования за дачу согласия ВР на привлечение Клюева к уголовной ответственности.

“Обвинения, которые предъявлены Клюеву, имеют экономический характер и характер мошенничества между двумя коммерческими структурами. Без сомнения, если бы прокуратура предоставила документы, в которых есть доказательства непосредственного участия Клюева в этом мошенничестве, было бы намного понятнее. С другой стороны, это бы позволило Клюеву выстроить уже другую систему защиты, уже юридической защиты против тех аргументов, которые, на мой взгляд, должна иметь прокуратура. Я не уверен, что она имеет", - сказал Чумак.

По его словам, парламент принял "серьезное политическое решение, предоставив карт-бланш прокуратуре на проведение досудебного следствия в отношении Клюева".

"Если это дело не будет доведено до суда и не будет завершено обвинительным приговором, я думаю, что все лица, причастные в прокуратуре к формированию этого обвинительного пакета по Клюеву, должны будут понести очень серьезную ответственность", - сказал Чумак.

Читайте такжеВ парламенте заявили о подкупе депутатов накануне голосования по Клюеву и Мельничуку

Он отметил, что парламент взял на себя смелость поддержать прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, за предоставление согласия на привлечения Клюева к уголовной ответственности проголосовали 287 народных депутатов.

Перед голосованием и.о. генерального прокурора Владимир Гузырь заявил: «Доказательства свидетельствуют о том, что в период 2007 года братья Клюевы, которые владели австрийской фирмой, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели акциями завода - открытого акционерного общества «Завод полупроводников». «Это произошло в 2007 году. Затем под деятельность этой структуры был проведен ряд финансовых сделок, в результате чего эта структура оказалась неплатежеспособной, завод имеется в виду. После получения 250 млн евро из государственного банка на кредиты, проценты были погашены, а это около 200 млн грн, из защищенных статей бюджета, в результате манипуляций соответствующими структурами Кабинета министров, а известно тогда, что Андрей Петрович (Клюев - УНИАН) был первым вице-премьер премьером», - сказал Гузырь. Таким образом, отметил он, речь идет о 190 статье Уголовного кодекса (мошенничество) и статье 191 (завладение бюджетными средствами).