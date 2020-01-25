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Кулеба: власти Венгрии никогда не отрицали перспективу вступления Украины в ЕС

17:31, 25 января 2020
Политика
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Кулеба утверждает, что в ЕС нет страны, которая выступает против евроинтеграции Украины / фото УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия никогда не отрицала перспективу членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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По словам Кулебы, после того, как между Киевом и Будапештом возник определенный спор, Венгрия действительно начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала европейскую перспективу Украины ", - сказал он.

Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, "кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично" относительно членства Украины в ЕС.

"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, выступавшей бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", - добавил вице-премьер.

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