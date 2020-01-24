Порошенко пришел на допрос в ГБР, возле бюро митингуют (фото, видео)

По словам экс-президента, его вызвали по делу о подписании Минских договоренностей.

Утром 24 января экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении адвокатов и народных депутатов фракции «Европейской солидарности».

Читайте такжеГБР готовит документы для принудительного привода Порошенко на допросКак передает корреспондент УНИАН, в результате охрана пропустила внутрь только Порошенко и его защитников.

Известно, что на допрос бывшего президента вызвали по делу о подписании Минских договоренностей.

Между тем возле здания ГБР собралось сразу два митинга – сторонников и противников Порошенко.

Один из протестующих принес с собой «золотой» унитаз, который олицетворяет коррупцию Порошенко. Между ним и соратниками бывшего президента произошла стычка: мужчину вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.

‼️⚡️Депутатів від "Європейської Солідарності" не пропускають в Державне Бюро Розслідувань. pic.twitter.com/8LHFmgha7q — Alexander Fesenko (@sashkof2) January 24, 2020

Ранее УНИАН сообщал, что до этого Порошенко не раз игнорировал вызов на допрос, в связи с чем ему пригрозили принудительным приводом.

В последние разы бывшего президента вызывали на допросы в качестве свидетеля на 21 января и на 24 января (в уголовном производстве о совершении госизмене при подготовке к подписанию Минских договоренностей).

По состоянию на октябрь 2019 Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР.