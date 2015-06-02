Порошенко: существенная деэскалация конфликта на Донбассе отсутствует

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо, сообщает пресс-служба президента.

«Лидеры Украины и Словакии обсудили широкий круг вопросов экономического взаимодействия, включая ее энергетическую составляющую и аспекты обеспечения транзита природного газа», - говорится в сообщении.

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«Роберт Фицо подтвердил, что Словакия, как ответственное государство, и в дальнейшем будет поддерживать единство Европейского Союза в вопросе санкций в отношении РФ», - сообщает пресс-служба.

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