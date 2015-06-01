Порошенко похвалил Саакашвили за планы сокращения штатов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, руководитель Одесской ОГА сообщил, что накануне пообщался с жителями региона. По его словам, они положительно оценили и поддержали поставленные президентом задачи по борьбе с коррупцией и прекращению произвола олигархов.

Порошенко отметил, что много украинцев с большой надеждой и оптимизмом отнеслись к назначению Михеила Саакашвили. «Возлагают огромные ожидания на конкретные практические результаты работы уже в ближайшее время. В первую очередь, это связывают с борьбой с коррупцией, с наведением порядка», - сказал глава государства.

Читайте такжеМИД Грузии: назначение Саакашвили не испортит отношения с УкраинойПорошенко положительно оценил первые инициативы руководителя Одесской ОГА, в частности, в отношении конкурсного набора на должности председателей районных государственных администраций. Президент выразил уверенность, что эту идею поддержит правительство. «Мне очень нравится позиция относительно сокращения штата областной администрации. Позиция дерегулирования, дебюрократизации, деолигархизации – это то, что сегодня ожидает Одесса и Украина», - сказал Порошенко.

По словам президента, назначение председателя Одесской ОГА также привлекло внимание за рубежом, а утверждение кандидатуры Михеила Саакашвили показало решимость властей в проведении реформ, преодолении коррупции и внедрении тех принципов, которые эффективно удалось продемонстрировать властям Грузии.