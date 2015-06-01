Одесский горсовет согласовал решение об увековечении памяти жертв трагедии 2 мая (текст)

Документ вынесен на рассмотрение ближайшей сессии собрания, которая состоится 10 июня, пишет Думская.

"По сути, это политическая декларация, отражающая готовность депутатов, вне зависимости от политических взглядов, идти на диалог ради гражданского мира в городе", - пишет издание.

Проект решения подписан депутатской фракцией «Родина», депутатской группой «Доверяй Делам», депутатской фракцией политической партии «Фронт Змін», депутатской группой «Сильная Украина», депутатской фракцией «Зеленая Одесса», депутатской фракцией «Компартия Украины», депутатской группой «Украинская морская партия Сергея Кивалова», депутатской группой «За Европейскую Одессу», депутатской группой политической партии «УДАР Виталия Кличко».

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2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия – из-за политических разногласий пролилась кровь, погибли люди…

В многонациональной и мультикультурной Одессе, которая всегда гордилась своей толерантностью и терпимостью, экстремизм взял верх над человечностью.

Только дав надлежащую официальную политико-правовую оценку событиям 2 мая, мы сможем стабилизировать общественно-политические отношения, добиться морального исцеления общества от страшного стресса, доказать необратимость процессов демократизации общества, упредить возможность повторения подобного рода трагедий.

С целью увековечивания памяти невинных жертв трагедии 2 мая 2014 года, руководствуясь идеалами гуманизма и социальной справедливости, отстаивая права человека и гражданина с позиций общечеловеческих ценностей, в соответствии со статьями 25, 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Одесский городской совет

РЕШИЛ:

1. Увековечить память жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в г. Одессе.

2. Поручить управлению архитектуры и градостроительства Одесского городского совета определить возможную форму, в которой может быть увековечена память жертв трагедии и представить свои предложения на рассмотрение городского совета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, культуре, спорту и взаимодействию с общественными организациями.