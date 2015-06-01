Портнов заявляет, что нынешняя власть не сможет провести децентрализацию

При нынешней власти в Украине не будет децентрализации, усиления местных советов и эффективных результатов работы ни у отечественных, ни у приезжих региональных руководителей.

Об этом заявил украинский политик Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ровно год назад в Верховной Раде хотели зарегистрировать законопроект об изменении Конституции относительно децентрализации власти.

"На деле же, Петр Порошенко направил в Венецианскую комиссию законопроект о резком усилении собственных полномочий и создании в каждом районе Украины института представителей Президента с административными и судебными функциями, наделении себя также по ходу пьесы и общим надзором", - говорится в сообщении.

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Портнов пишет, что президент также создал за год еще пару рабочих групп и конституционную комиссию, которые не только не реализовали проект децентрализации, но и до сих пор не предложили ни одного проекта документа.

"Вместе с тем, хочу напомнить, что реализация конституционных изменений включает в себя подготовку самого проекта изменений (готовится уже год), голосование в парламенте обычным большинством, конституционный контроль в КС и голосование в парламенте конституционным большинством", - заявил политик.

По его словам действующая Конституция делает невозможным на практике изменить этот порядок и обязывает растянуть принятие изменений во времени не менее, чем на две парламентские сессии.

"Иными словами, если сегодня к вечеру понедельника, власть быстро разработает законопроект и направит его европейским экспертам, то весь процесс, вплоть до принятия окончательного решения занял бы около года. Но у Украины нет ни одного года, ни конституционного большинства, ни проекта документа", - заявил Портнов.