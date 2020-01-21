«Испанское» дело против Степана Черновецкого закрыто

Руководитель CIG Степан Черновецкий был задержан испанской полицией в июле 2016 года и вскоре освобожден.

Испанский суд закрыл предварительное расследование против Степана Черновецкого – Президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group. Его инвестиции в страну признаны законными.

Об этом в интервью Фокус заявил сам Степан Черновецкий.

По его словам, дело, а точнее - предварительное расследование, строилось лишь на догадках и домыслах и абсолютно закономерно было закрыто.

«Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история – загадка. Ничего конкретного, одни подозрения. Столько шума, столько проблем, наверное, и денег много бюджетных потратили, а основано все на домыслах. Испанских адвокатов эта ситуация удивляет меньше, чем меня, видимо, они к такому привыкли, ведь мой случай далеко не уникален», - говорит Степан Черновецкий.

Бизнесмен предположил, что причиной этой ситуации послужило определенное предубеждение в отношении него как инвестора из постсоветского пространства.

«Как выяснилось, мой случай далеко не уникален. Таких ситуаций много: богатых или относительно богатых иностранцев арестовывали на месяцы, в итоге дела разваливались, их отпускали, а за это время их бизнесы в Испании разрушались. Им ничего другого не оставалось, как уезжать. Возможно, это система такой сигнал посылает: "мы вам не рады"», - отметил Черновецкий.

Чтобы привести пример, он напомнил, как именно проходило его задержание: несмотря на то, что испанские полицейские длительное время следили за Черновецким и знали его распорядок дня, они ворвались с автоматами в дом утром, когда вся семья еще спала.

"В день моего задержания информацию о нем и фото задержания слили в СМИ, те моментально растиражировали, видимо, чтобы создать ажиотаж, построенный на стереотипах. Хотя, повторюсь, на самом деле это было всего лишь предварительным расследованием", - рассказал Черновецкий.

По его словам, следствие длилось три года, и даже после того, как его адвокаты предоставили все доказательства законности инвестиций, испанские правоохранители не спешили закрывать дело.

«Я знаю об этом деле три с половиной года, само оно длится еще дольше, а следствие не озвучило никаких даже предположений, какими такими якобы криминальными путями были получены средства для инвестиций в Испанию. Собственно, все предварительное следствие и было построено на такого рода "основаниях". И закончилось все вполне закономерно: дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени», - резюмировал Степан Черновецкий.

Напомним, глава CIG Степан Черновецкий был задержан испанской полицией в июле 2016 года и вскоре освобожден. Спустя три года суд Испании признал инвестиции украинского бизнесмена законными и закрыл предварительное расследование против него.