Коррупция в ГАСИ: застройщикам пообещали навести порядок в инспекции

По словам застройщиков, с осени 2019 года в инспекции с новой силой заработала старая схема.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания по проблемам строительной отрасли публично взял на себя обязательства «навести порядок» в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом пишет РБК-Украина.

В то же время, исполняющая обязанности главы ГАСИ Алена Костенко заявила, что еще не разобралась с состоянием дел в инспекции и пока «не вникла», в частности, в вопрос схем старых чиновников ГАСИ, которые вернулись и установили новые коррупционные наценки.

Так, по информации участников рынка, коррупционная схема, которая была внедрена с момента создания инспекции – по $5 с квадратного метра жилья, еще действует в Украине и в случае отказа от предоставления взятки стройку до сих пор могут заморозить.

По данным экспертов, авторами этой схемы были Сергиенко и Воробьев, которые работали в управлении разрешительных процедур ГАСИ со времен Виктора Януковича. В данный момент эти экс-чиновники вернулись в ГАСИ в статусе советников. Застройщики пожаловались премьеру, что с осени 2019 года старая схема заработала с новой силой.

И.о. главы ГАСИ Алена Костенко в то же время не смогла дать внятных комментариев по поводу коррупции в ее ведомстве.

«Пытаюсь вникнуть, мне тяжело разобраться», – отметила она.

Журналисты указали, что причастным к ее назначению мог быть Владимир Родин, советник одного из заместителей главы Офиса президента.

Глава правительства тем временем объявил о радикальном «решении» проблемы с коррупцией в ГАСИ.