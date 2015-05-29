Филатов удивляется, зачем на набсовет "Укрнафты" согнали спецназ "Альфы"

В своем блоге на «Обозревателе» Филатов констатировал, что собрание наблюдательного совета "Укрнафты" состоялось. Он отметил, что без всяких неожиданностей на 22 июля было запланировано собрание акционеров, на котором государство сможет назначить собственный менеджмент.

В связи с чем Филатов недоумевает, зачем руководству СБУ «было нагонять в здание снайперов и спецназ "Альфа"?».

«Зачем это надо делать в то время, когда на заседании набсовета присутствовало 16 (шестнадцать) народных депутатов и все телеканалы, которые только есть в нашей стране?», - задается вопросом Филатов.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет компании «Укрнафта» принял решение созвать собрание акционеров на 22 июля.

За такое решение проголосовали все члены набсовета единогласно. Заседание набсовета прошло сегодня, 29 мая.

Как ожидается, собрание акционеров рассмотрит вопросы выплаты дивидендов, а также избрания руководства компании.

Как отметил член наблюдательного совета «Укрнафты» Игорь Коломойский, собрание акционеров компании обязательно состоится 22 июля.