Радоваться перевыполнению бюджета могут либо глупцы, либо непрофессионалы - депутат

Напомним, в четверг Минфин сообщил о том, что доходы госбюджета в январе-апреле составили 162,646 млрд грн, что на 42,091 млрд грн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Профицит - это всегда соотношение доходов и расходов. В нашем конкретном примере - это итог государственной политики маниакального накопления ресурсов. За первый квартал 2015 темпы выполнения бюджета уже перевалили за 125%. Отдельные показатели, особенно связанные с внешнеэкономической деятельностью, вообще бьют все возможные рекорды. В то же время, каждая третья статья расходов не финансируется. По состоянию на май не были утверждены бюджетные паспорта 32 программ. Прошло четыре месяца нового года и государство даже не начала финансирование двух дюжин своих функций. Отсюда и берется перевыполнение бюджета – это прямое следствие невыполнения властью своих социальных обязательств на фоне налоговых репрессий». – заявил Бондарь.

Читайте такжеДоходы госбюджета превысили расходы на 8,2 миллиарда гривеньНардеп считает, что увеличение доходов госбюджета на фоне общей катастрофической экономической ситуации и роста внешних долгов, никак положительно не отразится на доходах украинцев: «Внеплановой индексации зарплат и пенсий не будет. Правительство просто начало выполнять роль статистов и выжимать из страны максимум ресурсов, чтобы хоть как-то оправдать свою неэффективную политику. Поэтому радоваться перевыполнению бюджета могут либо глупцы, либо непрофессионалы», -резюмировал депутат.