Зеленский поручил Гончаруку наладить работу с Верховной Радой

Состоялась встреча президента и премьер-министра.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку наладить работу с народными депутатами всех фракций, а также с парламентскими комитетами.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом Зеленский сказал Гончаруку на сегодняшней встрече.

«Вы – глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты – решительные, реформаторские, иногда непопулярные, – они не имеют времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это ненормально», – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя «полным профаном» в экономике.

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Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управление государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Кроме того, Зеленский требует наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.