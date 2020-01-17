На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана – Пристайко

Он должен предоставить разъяснения относительно сбития украинского самолета.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что на следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана.

Читайте такжеГлавы МИД пяти стран призвали Иран обеспечить ответственность виновных в сбитии самолета МАУ (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

«В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели, в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также гражданине Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.