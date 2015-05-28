Минюст перебирает на себя полномочия других ведомств - литовский эксперт

Об этом заявляет литовский эксперт, который занимается функциональным анализом работы Минюста, профессор факультета права университета Вильнюса Гинтарас Сведас.

На брифинге в Киеве он рассказал, что приехал в Украину в рамках проекта помощи в проведении правовых реформ и анализа функций Минюста.

"Это первая неделя, которую я провожу в Киеве, в Минюсте. Могу уже сказать, что Министерство юстиции - очень серьезное учреждение на по сравнению с другими ведомствами в Украине, в некоторых случаях мне даже кажется, что министерство работает за другие министерства",- рассказал он.

Литовский эксперт отметил, что укажет о переработке Минюста за другие ведомства в своем рапорте. "Мне кажется, что другие министерства должны делать свою работу, а министерство юстиции - свою",- пояснил он.

Сведас заявил, что еще один момент, который уже стал для него очевиден - это верное направление в реформировании. "Новое руководство выбрало очень хорошую стратегию реформирования",- подчеркнул он.

"Это те функции, которые больше всего влияют на жизнь простого украинца - реформы регистрационной службы и, наверное, самый больной с юридической точки зрения вопрос - исполнение судебных решений... Мне кажется, что приоритеты выбраны неплохо",- выразил мнение эксперт.

Он также сообщил, что проанализировал законопроекты, инициированные Минюстом. "Мне кажется, что здесь выбран правильный путь",- сказал он. При этом он добавил, что принятие законов - это не сами реформы, и Минюсту предстоит проделать большой путь процесса реформирования органов юстиции.