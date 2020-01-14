Украина готова поддержать миссию НАТО в Ираке своими военными

Киев может отправить в регион 20 военнослужащих.

Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и сообщила о готовности стать там его операционным партнером.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО.

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"Я проинформировал заместителя генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс возобновит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - рассказал Кулеба.

Реагируя на сообщение украинской стороны, заместитель генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов в ее исполнение.

Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности, о законе о реформе СБУ.