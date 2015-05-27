Милиция подозревает группу компаний экс-министра Ставицкого в махинациях на 1,2 миллиарда
Главное следственное управление МВД проводит досудебное расследование против служебных лиц группы предприятий "БРСМ".
Главное следственное управление МВД Украины проводит досудебное расследование против служебных лиц группы предприятий "БРСМ" за ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах).
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"Установлено, что в период 2014-2015 годы, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, служебные лица группы предприятий «БРСМ», а именно: ООО «БРСМ-Нафта», ООО «БРСМ», ООО «Укртрансоіл-2009», ООО «Росукренергохолдінг», ООО «Биотехнологии-2000», ООО «Элемент-Оил», ООО «Бел оил», ООО «Нафтозбут», ООО «АЗС-ойл», ООО «Нефте-Синтез», ООО «Укрнафтотрейдінг» незаконно завладели денежными средствами на общую сумму свыше 1,2 млрд. грн., путем незаконного приобретения, производства и сбыта нефтепродуктов", говорится в сообщении.
Группу предприятий БРСМ связывают с бывшим министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким.