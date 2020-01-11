Авиакатастрофа в Иране: генерал КСИР предлагал запретить полеты всех самолетов, но его не послушались

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде предлагает закрыть воздушное пространство Ирана до тех пор, пока будет сохраняться напряженность с Соединенными Штатами.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде предложил закрыть воздушное пространство Ирана и запретить полеты всех коммерческих самолетов, однако соответствующее решение не было принято.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, он заявил, что просил запретить все коммерческие полеты в Иране до тех пор, пока будет сохраняться напряженность с Соединенными Штатами.

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В то же время лица, которые в вооруженных силах наделены полномочиями сделать такой запрос от правительства и управления гражданской авиации, решили этого не делать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.