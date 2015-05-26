"Паранойя" Facebook: в бан отправили Филатова и Березовца

Так, украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца утром заблокировали на сутки за то, что он распространил пост про украинскую нацию, передает ТСН.

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А вечером в бан попал нардеп Борис Филатов, который репостил сообщение нардепа Борислава Березы, в котором он сообщал, что его забанили за видео Филатова.