Вехи недели. Первый год президента, коалиционные лабиринты и возвращение комбата-"киборга"

Пятому президенту приходится непросто. Украинская политическая традиция продолжает даже в условиях формальной парламентско-президентской республики превращать главу государства в центр притяжения для обладателей разных ресурсов. Поводов для критики хватает: богат, воспринимаем в западном мире, не располагает волшебной палочкой, чтобы парой-тройкой легких движений изменить ситуацию. Если говорить серьезно, то проблемы, с которыми столкнулся Петр Порошенко на своем посту, оказались беспрецедентными. Похоже, даже Леониду Кравчуку, также победившему в первом туре президентским выборов в 1991-м, было немного легче. Наивно ожидать выполнения от Порошенко предвыборной программы с опережающим графиком. За минувший год можно говорить о дипломатических усилиях, благодаря которым Запад не бросил Украину один на один с Россией, и болезненном, с потерями пути становления Вооруженных Сил. Глава государства остается самым рейтинговым политиком страны, и это неплохое достижение по итогам года в президентском кресле.

Заместитель главы президентской администрации Валерий Чалый, подводя итоги Рижского саммита «Восточного партнерства», отметил, что Петр Порошенко недоволен темпами проведения реформ в стране. В нынешней ситуации выказывания недовольства становится мало, необходимы реальные действия. Правда, даже для предметного разговора о своих проблемах коалиция, сформированное нею правительство и глава государства собраться пока не могут.

Более того – объединение пяти фракций в Верховной Раде шарахается из крайности в крайности, словно взяв на вооружение большевистский принцип «Чем хуже – тем лучше». Призыв Арсения Яценюка к несогласным фракциям покинуть ряды «Европейской Украины» остался гласом вопиющего в пустыне. Юлия Тимошенко заверяет, что остается коалицианткой до мозга костей и продолжает призывать к снижению тарифов. Олег Ляшко реанимировал себя в качестве координатора коалиции. Представителям «Народного фронта» для принятия решений приходится опускаться до кнопкодавства, что выглядит диагнозом для парламента восьмого созыва. Становится все более очевидным, что в нынешнем парламенте нет объединяющей идеи, за исключением разве что захлестывающего популизма. Обещание Юрия Луценко к осени скорректировать состав правительства, похоже, обусловлено только тем, что до глубокой осени 2015-го распускать Верховную Раду не позволяет Конституция.

Если Верховная Рада сделала доброе дело, вооружив правительство правом прекращать выплаты по внешним заимствованиям, то и.о. начальника ГАИ Александр Ершов, на поверку оказавшийся обладателем огромного автопарка, дискредитировал не только МВД, но и Украину в целом. Критикам Украины, воспринимающим ее как failed state, нет нужды что-то придумывать – иллюстрации из жизни банановой республики, почему-то являющейся самым крупным европейским государством, сменяют одна другую. У тех, кто называет себя «национальной элитой», практически не осталось времени для работы над ошибками.

Но и в этой ситуации есть место подвигу. Его в ежедневном режиме совершают наши военные на Донбассе, оставаясь в режиме повышенной готовности к возможному наступлению боевиков. Один из знаковых военнослужащих – подполковник Олег Кузьминых, захваченный в плен боевиками в Донецком аэропорту, вернулся домой. Он награжден орденом «За мужество» и намерен после отдыха вернуться в строй. Этот пример для тысяч украинских бойцов кажется не менее важным, чем поставки новой военной техники и вооружения. И выглядит особенно показательным на фоне судьбы двоих российских ГРУшников, захваченных в плен на Луганщине и переставших быть после этого нужными своей стране.

Евгений Магда