Гончарук: рейды по азартных заведениях могут повторить (видео)

Премьер-министр добавил, что в случае обнаружения восстановления работы азартного заведения на первый раз предупреждают правоохранителей.

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Об этом Гончарук сказал в интервью для телеканала "Украина 24".

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"Начинают поднимать голову (азартные заведения – УП). Мы это видим. После нового года мы возможно повторим "сеанс убеждения". Мы контролируем ситуацию каждый день. Мы не видим массового возвращения залов. Просто кто-то скрывается. Кто-то по каким-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр добавил, что в случае выявления возобновления работы азартного заведения на первый раз предупреждают правоохранителей. На второй - будут принимать кадровые решения среди ответственных за закрытие.

На вопрос журналистки о анонсировании борьбы с игорными заведениями министром МВД Арсеном Аваковым еще в 2014 году, Гончарук сказал, что не хочет это комментировать.

Глава правительства считает, что такие заведения должны работать по правилам, либо не работать вообще.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.