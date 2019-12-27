Зеленский о полученной компенсации от "Газпрома": большая победа для страны
20:10, 27 декабря 2019Политика
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Президент подчеркнул, что деньги уже на украинских счетах.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой полученные 2,9 миллиарда долларов компенсации от российского «Газпрома».
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«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутым договоренностям», – написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что этот платеж «Газпрома» включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации, так и процентов, накопленных с момента оглашения решения суда.
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