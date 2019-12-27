Зеленский о полученной компенсации от "Газпрома": большая победа для страны

Президент подчеркнул, что деньги уже на украинских счетах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой полученные 2,9 миллиарда долларов компенсации от российского «Газпрома».

Читайте также«Зрады» не произошло. С чем Зеленский вернулся с нормандской встречи (укр.) Свое мнение по этому поводу Зеленский распространил на Telegram-канале.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутым договоренностям», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что этот платеж «Газпрома» включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации, так и процентов, накопленных с момента оглашения решения суда.