Пристайко об агрессии РФ: сейчас речь идет о выживании Украины как государства

Министр выразил надежду, что Берлин решит усилить оборонные возможности Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Об этом он сказал в интервью порталу RND немецкой издательской группы Madsack Mediengruppe, сообщает Радио Свобода.

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«Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отброшен», – сказал министр, но не уточнил, когда был подан запрос.

«Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонные возможности Украины», – добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет именно о выживании Украины как государства.

«Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, каждый день становится больше», – сказал Пристайко.

Отмечается, что с начала вооруженного конфликта на востоке Украины Германия предоставила Киеву финансовую помощь в размере почти 1,4 миллиарда евро. В сентябре текущего года информационное агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщило, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было выделено 544 миллиона евро, гуманитарная помощь составила 110 миллионов евро, кредиты - 500 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в частности на Донбассе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.

По данным офиса Верховного представителя ЕС по иностранным делам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов Украине на сумму более 15 млрд евро (16,5 миллиарда долларов).