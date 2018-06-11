Украинский интерес. Рижский бальзам для Украины, ГРУшники и Россия, крах "Новороссии"

Встреча лидеров Европейского Союза и стран «Восточного партнерства» в Риге (куда прибыли, впрочем, не все президенты шести постсоветских государств, принимающих участие в этом проекте) носила скорее промежуточный характер. Многие смогли убедиться, что «Восточное партнерство» объединяет государства с разными взглядами на евроинтеграцию, разделение здесь проходит 50/50. Европейские политики осторожничали со словосочетанием «европейская перспектива» для постсоветских республик, поскольку не только в украинской, но и молдавской делегации его могли воспринять как сигнал о подаче заявки на вступление в ЕС.

Что касается непосредственно Украины, то наша страна убедилась, что отсутствие многократно обещанного безвизового режима – «заслуга» отечественных чиновников, что Европейский Союз продолжает действовать в отношении Киева кнутом и пряником. Макрофинансовая помощь Украине составит 1,8 миллиарда евро в течение второй половины 2015 – 2016 года. Сумма внушительная для уха обывателя, но не принципиальная для национальной экономики. Надо сказать, что и политикам, и гражданам пора понять, что только реальные преобразования внутри страны способны снять остроту проблемы «часа Х», связанного со вступлением в Европейский Союз, который как интеграционный проект никогда не будет полноценным без участия нашей страны.

Отношения с Россией вышли на новый виток напряженности. И виной этому даже не двое захваченных украинскими военными на Луганщине сотрудников ГРУ Генштаба России, которых показали всему миру с подробностями их задержания, включая рассказ о попытке уничтожения боевиками после пленения. Россия продолжает отрицать очевидное, тем самым, превращаясь в посмешище на международном уровне. Украина же на уровне правительства разорвала соглашение о военно-техническом сотрудничестве, Верховная Рада денонсировала ряд соглашений о сотрудничестве с РФ в военной сфере, в частности, создав проблему для России в обеспечении эффективного функционирования ее воинского контингента в Приднестровье.

Что касается российского руководства, то оно фактически признало крах проекта «Новороссия», еще год назад прозвучавшего из уст Владимира Путина. Это означает, что россиянам не удалось инспирировать ростки сепаратизма где-либо за пределами Донбасса, и надежды на установление контроля над доброй половиной Украины придется забыть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул свою уверенность, что ДНР и ЛНР должны находиться в составе Украины. Но не будем спешить радоваться коррекции позиций «мистера Нет» российской дипломатии – в Москве рассчитывают добиться от Украины конституционных изменений, которыми связать официальный Киев по рукам и ногам в вопросе внешнеполитической самостоятельности. Для усиления позиции Кремль использовал и своего закадычного друга на службе «Газпрома», Герхарда Шрёдера, призвавшего к федерализации Украины.

Евгений Магда