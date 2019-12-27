В "Слуге народа" появится новый депутат (фото)

О новом депутате на место Венедиктовой в Facebook написала депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Депутатом парламентской фракции «Слуга народа» станет Александр Санченко, который заступит на место Ирины Венедиктовой, ставшей и.о. директора ГБР.

Об этом в Facebook написала коллега по партии Евгения Кравчук.

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«Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И наконец первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александр Санченко, приготовиться) - работа в Раде уже ждет», – написала она.

Александр Санченко занимает 137 место в избирательном списке партии. В Раде прошлого созыва мужчина был помощником депутата от «Самопомощи» Алексея Скрыпина.

Также Санченко является организатором конкурса красоты StudMis Ukraine и директором по взаимодействию с органами госвласти и корпоративной соцответственности фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, Ирина Венедиктова от сегодня временно занимает должность директора Государственного бюро расследований, после того как президент Владимир Зеленский уволил директора ведомства Романа Трубу, а депутаты поддержали закон о перезагрузке ГБР.