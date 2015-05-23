Украина могла бы выполнить требования для безвизового режима за три месяца - депутат

Такое мнение выразил депутат Виктор Балога, которого цитирует сайт партии Единый центр.

По его словам, пример Молдовы показывает Украине, что постсоветская страна, которая не является членом ЕС, и которая имеет проблемы с территориальной целостностью, может получить безвизовый режим.

"Но, для этого нужно не только апеллировать к совести европейцев, а выполнять абсолютно простые и прагматичные условия. Ведь на самом деле Евросоюз заинтересован в безвизовом режиме с Украиной не меньше нас самих. Для них это дополнительные несколько миллионов людей, которые привезут свои деньги в европейскую экономику, или сами станут ее частью", - сказал Балога.

Он отметил, что вместо того, Украина годами делает из безвизового режима большую политику и одновременно имитирует процесс выполнения поставленных Европой условий.

Читайте такжеЕврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму"По состоянию на сегодня, из плана действий относительно визовой либерализации до сих пор не выполнены такие пункты как:

- наличие на всех пунктах пропуска оборудования для считывания биометрических паспортов;

- не созданы предохранители от мошенничества при получении внутренних паспортов, особенно в части частой смены фамилии и имени;

- правовая база в отношении беженцев и мигрантов до сих пор не адаптирована под стандарты ЕС;

- не созданы защищенные телекоммуникационные линии и аналитическая система для обмена информацией между центральным аппаратом миграционной службы и ее территориальными подразделениями;

- не внесены изменения в Кодекс законов о труде по защите сексменьшинств.

То есть, в этом списке нет вопросов, которые нельзя решить в течение двух, максимум-трех месяцев, если учитывать проведение тендерных процедур. Что касается законодательства, то максимум две недели работы и все готово", - считает Балога.

По его мнению, здесь не хватает даже не политической воли, а банальной исполнительской дисциплины – постановки четких задач, контроля за их исполнением и наказание виновных в саботаже.

"Мы знали заранее дату Рижского саммита? Знали. Мы знали, что там будут принимать решение относительно безвизового режима? Знали. Нам было известно, что нужно выполнить до того времени? Так! И кто после этого виноват в том, что сейчас нам не дают безвизовый режим? Плохие европейцы? Путин? Коммунисты? Кто виноват в том, что Украина не выполнила домашнее задание? Эти вопросы риторические и все мы знаем на них ответ", - считает Балога.

"Если после этого Украина вновь потратит время не на системную работу, а на имитацию и призывы помочь Украине, то это будет исключительно наша вина и наша ответственность. И эту ответственность должны разделить между собой как Кабинет Министров, так парламентское большинство и Президент", - заявил он.