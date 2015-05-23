Украина могла бы выполнить требования для безвизового режима за три месяца - депутат
Евросоюз заинтересован в безвизовом режиме с Украиной не меньше нас самих.
Такое мнение выразил депутат Виктор Балога, которого цитирует сайт партии Единый центр.
По его словам, пример Молдовы показывает Украине, что постсоветская страна, которая не является членом ЕС, и которая имеет проблемы с территориальной целостностью, может получить безвизовый режим.
"Но, для этого нужно не только апеллировать к совести европейцев, а выполнять абсолютно простые и прагматичные условия. Ведь на самом деле Евросоюз заинтересован в безвизовом режиме с Украиной не меньше нас самих. Для них это дополнительные несколько миллионов людей, которые привезут свои деньги в европейскую экономику, или сами станут ее частью", - сказал Балога.
Он отметил, что вместо того, Украина годами делает из безвизового режима большую политику и одновременно имитирует процесс выполнения поставленных Европой условий.
Читайте такжеЕврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму"По состоянию на сегодня, из плана действий относительно визовой либерализации до сих пор не выполнены такие пункты как:
- наличие на всех пунктах пропуска оборудования для считывания биометрических паспортов;
- не созданы предохранители от мошенничества при получении внутренних паспортов, особенно в части частой смены фамилии и имени;
- правовая база в отношении беженцев и мигрантов до сих пор не адаптирована под стандарты ЕС;
- не созданы защищенные телекоммуникационные линии и аналитическая система для обмена информацией между центральным аппаратом миграционной службы и ее территориальными подразделениями;
- не внесены изменения в Кодекс законов о труде по защите сексменьшинств.
То есть, в этом списке нет вопросов, которые нельзя решить в течение двух, максимум-трех месяцев, если учитывать проведение тендерных процедур. Что касается законодательства, то максимум две недели работы и все готово", - считает Балога.
По его мнению, здесь не хватает даже не политической воли, а банальной исполнительской дисциплины – постановки четких задач, контроля за их исполнением и наказание виновных в саботаже.
"Мы знали заранее дату Рижского саммита? Знали. Мы знали, что там будут принимать решение относительно безвизового режима? Знали. Нам было известно, что нужно выполнить до того времени? Так! И кто после этого виноват в том, что сейчас нам не дают безвизовый режим? Плохие европейцы? Путин? Коммунисты? Кто виноват в том, что Украина не выполнила домашнее задание? Эти вопросы риторические и все мы знаем на них ответ", - считает Балога.
"Если после этого Украина вновь потратит время не на системную работу, а на имитацию и призывы помочь Украине, то это будет исключительно наша вина и наша ответственность. И эту ответственность должны разделить между собой как Кабинет Министров, так парламентское большинство и Президент", - заявил он.